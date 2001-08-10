Мэр Южно-Сахалинска встретился с призерами и победителями чемпионата и первенства России по тхэквондо МФТ-2018
Шесть призовых мест и медали различного достоинства в составе сборной Сахалинской области завоевали юные южно-сахалинские спортсмены на чемпионате и первенстве России по тхэквондо МФТ. Соревнования проходили в середине ноября в подмосковном Одинцове и собрали более 1200 участников из 45 регионов страны. Впечатлениями от побед ребята поделились с мэром Южно-Сахалинска Сергеем Надсадиным, сообщили ТИА «Острова» в мэрии..
Главные герои встречи - Полютов Артем, Волохов Даниил, Дю Александр и самый юный член команды победителей Ковалев Всеволод. Мальчишке всего восемь лет. В тхэквондо он пришел два года назад. Говорит, это спорт для сильных и выносливых, таких, как он:
- Мне нравятся боевые искусства, и я доволен собой. На чемпионате и первенстве России я завоевал второе место. Конечно, хочу связать со спортом всю свою жизнь - мне нравится побеждать!
Еще один участник сборной - Даниил Волохов - всего на год старше Всеволода. В Подмосковье юный спортсмен завоевал сразу два первых места: в программах «Туль» и «Силовое разбивание». Говорит, перед выступлением очень переживал, но вовремя собрался и достиг желаемой цели.
А Дю Александр привез две бронзы за программы «Спарринг» и «Спецтехника». Медаль за третье место получил также еще один участник сборной Артем Полютов.
Сергей Надсадин поздравил ребят с большими победами на столь престижных соревнованиях. А также их родителей и тренеров с тем, что благодаря их усилиям в Южно-Сахалинске становится все больше чемпионов.
- Все вы большие молодцы. Я благодарен вам за то, что прославляете наш город далеко за его пределами. В Южно-Сахалинске сегодня активно развивается спорт, появляются новые объекты, и все больше мальчишек и девчонок с раннего детства выбирают здоровый образ жизни. Безусловно, мы будем и дальше способствовать популяризации и поддержке спорта в нашем городе, - отметил мэр.
Для южно-сахалинского отделения тхэквондо МФТ эти вопросы особенно актуальны. Сейчас спортсмены занимаются в приспособленных арендуемых помещениях на ул. Украинской. Держатся на плаву во многом благодаря средствам родителей. Сергей Надсадин поручил департаменту по делам молодежи, спорту и туризму изучить и проработать в правовом поле вопрос предоставления муниципальной поддержки спортсменам. К примеру, это могут быть гранты или субсидии на организацию оздоровительно-спортивной деятельности по месту жительства.
Кроме того, в ходе встречи родители ребят попросили администрацию города помочь с организацией спортивного отдыха детей в каникулярное время. Как рассказала директор департамента по делам молодежи, спорту и туризму Елена Завязкина, данный вопрос уже изучен: отдыхать и тренироваться ребята могут на базе южно-сахалинской ДЮСШ по плаванию.
Поддержка тренерского состава - еще один момент, на котором участники встречи сделали особый акцент. Нынешних победителей первенства и чемпионата мира воспитали директор центра боевых искусств «Остров» трехкратный чемпион Всемирного фестиваля тхэквондо и обладатель 6-го дана Ан Сухаги (Михаил Андреевич), а также его коллега, молодой и очень перспективный тренер-общественник Сергей Че. Ему всего 20. В тхэквондо он пришел шестилетним мальчишкой. С тех пор его жизнь тесно связана со спортом. Сергей имеет второй спортивный разряд по тхэквондо, является призером чемпионата и первенства России по тхэквондо МФТ-2013, а также победителем Всероссийских игр боевых искусств 2013 года. С 2014-го ведет тренировочную деятельность. На сегодняшний день у него в группе более 25 начинающих и 5 опытных спортсменов. Его ученики неоднократно становились победителями областных и региональных соревнований. Так, в феврале 2018 года его воспитанница Владислава Бутакова заняла первое место на Кубке России по тхэквондо МФТ.
Общественную тренерскую деятельность Сергей совмещает с получением профессионального образования. Молодого и талантливого тренера необходимо поддерживать, убежден Сергей Надсадин. Мэр дал поручение внести в протокол встречи проработку вопроса трудоустройства Сергея Че в одно из спортивных учреждений города.
Завершился диалог со спортсменами на торжественной ноте: мэр вручил победителям и их тренерам именные грамоты и подарки от администрации Южно-Сахалинска.
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