Сахалинец стал бронзовым призером первенства России по тяжелой атлетике

Первенство России по тяжелой атлетике среди юношей и девушек до 19 лет прошло во Владимире, сообщили ТИА "Острова" в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.

Участниками состязаний стало свыше 300 сильнейших тяжелоатлетов из 40 регионов страны.

Островной регион представляли воспитанники холмского отделения тяжелой атлетики Вероника Мазалова и Саид Маматкулов.

Мастер спорта России Саид Маматкулов выступил в категории 77 кг, и в упорной борьбе завоевал бронзовую медаль турнира. Его результат 278 кг - 125 кг в рывке и 153 кг в толчке.

Вероника выступала в весовой категории девушек 48 кг, и с результатом 55 кг в рывке и 65 кг в толчке сумела занять 8 место из 14 возможных.