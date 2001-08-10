Сахалинские волейболисты примут участие в зональном этапе первенства России
Участники зонального турнира первенства России по мини-футболу среди команд 1 лиги («Дальний Восток») завершили групповой этап. В Уссурийске определена четверка полуфиналистов, в число которых попали обе островные команды.
В подгруппе «А» второе место занял «СахалинСтройИнвест» (Южно-Сахалинск). Он начал состязания с поражения от команды «Устой» из Петропавловска-Камчатского (1:3), но затем нанес поражения представителям Хабаровска – «Амуру» (4:2) и «Волату» (4:1). На верхней строчке подгруппы – «Устрой», имеющий 100-процентный результат.
В подгруппе «Б» МФК «Сахалин» переиграл «Кривбасс» из Магадана (5:2), затем проиграл «Хабаровску» (2:5) и разгромил хабаровский «КПБ» (8:2). Итог – второе место вслед за «Хабаровском».
Сегодня на турнире выходной день, а на 30 ноября запланированы полуфиналы:
«Устой» (Петропавловск-Камчатский) – МФК «Сахалин» (Южно-Сахалинск).
«Хабаровск» - «СахалинСтройИнвест» (Южно-Сахалинск).
Победители этих матчей 1 декабря сыграют за золотые медали, проигравшие – за бронзовые, сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.
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