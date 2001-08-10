Тарифы на ски-пассы «Горного воздуха» останутся прежними

Спортивно-туристический комплекс «Горный воздух» озвучил тарифы на предстоящий горнолыжный сезон – стоимость ски-пассов не изменится. Она составит 36 тысяч рублей. Приобрести абонемент можно в кассах комплекса, которые уже расположились в новой входной группе. А с 1 по 16 декабря у сахалинцев есть возможность приобрести ски-пасс за 32 тысячи рублей, сообщили ТИА «Острова» в пресс-центре министерства спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.

- Мы государственное областное учреждение и социальную составляющую никто не отменял. Наша основная задача – массовый отдых и массовый спорт. В этом направлении мы и движемся в этом горнолыжном сезоне. Время работы также не изменится. В выходные и праздничные дни мы работаем до 22:00. С 1 по 30 января будет курсировать ски-бас, - отметил директор спортивно-туристического комплекса «Горный воздух» Андрей Кораблев.

В этом сезоне входная группа распахнет свои двери 23 декабря. Именно в этот день планируют открыть горнолыжный сезон. Сейчас в помещении располагаются зоны проката, где гостей комплекса уже ожидают новые ботинки, сноуборды и лыжи.

- Всего мы закупили 500 пар инвентаря. Это модели 2017-2018 сезона. У нас есть большой выбор как для детей, так и для взрослых. Цена проката в этом году тоже не изменится. Все остается на прежнем уровне, - рассказывает руководитель детского клуба «Чемпион».

Отремонтировать инвентарь тоже можно на территории входной группы. Ремонтные работы проводят не только для горнолыжников и сноубордистов, но и для обладателей беговых лыж. На средней площадке «Горного воздуха» также останется прокат.

- В этом сезоне спортивно-туристический комплекс примет большое количество соревнований. Конечно, огромное внимание уделяется проведению I зимних Международных спортивных игр «Дети Азии». Я сразу хочу отметить, что посетители комплекса не почувствуют никакого дискомфорта. Сотрудники комплекса будут стараться разводить эти потоки, - добавил министр спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области Сергей Буренков.

Сегодня комплекс посетители и представители туристических фирм. Они ознакомились с новшествами на «Горном воздухе», чтобы представители турбизнеса имели представление о продукте, который в этом году будет один из самых востребованных.