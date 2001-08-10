Сахалинка вошла в состав кандидатов в члены сборной команды России по лыжным гонкам
В Сыктывкаре прошли всероссийские соревнования по лыжным гонкам среди юношей и девушек 17-18 лет. Состязания на комплексе имени Раисы Сметаниной собрали более 600 спортсменов из 51 региона страны. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежнйо политики Сахалинской обалсти.
Сахалинскую область представили 8 лыжников из Южно-Сахалинска, Долинска и Охи. Спортсмены состязались в индивидуальных гонках свободным и классическим стилями, а также спринте.
По итогам гонки классическим стилем на дистанции 7,5 км сахалинка Эльвира Канаева поднялась на вторую ступень пьедестала почета, и вошла в состав кандидатов в члены сборной команды России по лыжным гонкам для участия в Зимних юношеских олимпийских играх.
Подготовила спортсменку тренер-преподаватель по лыжным гонкам высшей квалификационной категории Ирина Дробитько.
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