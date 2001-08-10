Сахалинцы побили свой рекорд на соревнованиях по стрельбе из пневматического оружия

В Ижевске прошел Кубок России по стрельбе из пневматического оружия среди мужчин и женщин. В соревнованиях приняли участие сильнейшие спортсмены из 43 регионов России. Состязания являются одним из этапов отбора на Чемпионат Европы, который состоится в марте 2019 года в хорватском городе Скопье. Об этом ТИА "Острова" сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики островного региона.

Сахалинскую область на соревнованиях представили два спортсмена: десятиклассница Ольга Аверкина и восьмиклассник Азиз Доценко.

- Наши юные спортсмены начали свое выступление в стрельбе из пневматической винтовки в новом олимпийском упражнении AirMix, где каждый участник команды выполняет по 40 зачетных выстрелов стоя, - поделился тренер островной команды Геннадий Лаптев. - Наша молодая поросль не плохо смотрелась среди сильнейших взрослых спортсменов. В итоге они побили рекорд Сахалинской области, установленный в марте 2018 года, более чем на 10 очков.

С суммой 814,7 очка (Аверкина Ольга - 411,6 очка, Доценко Азиз - 403,1 очка) команда сахалинцев заняла 23 место. Впереди выступление в индивидуальных видах программы.

Для сахалинцев выступление на Кубке России является подготовкой к Первенству страны, в котором они будут выступать со своими сверстниками. Соревнования пройдут в Белгороде через 10 дней.