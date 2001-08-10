Спортсмены школы летних видов спорта стали чемпионами дальневосточного первенства
В Хабаровске прошло дальневосточное первенство по легкой атлетике «Метелица» среди команд ДЮСШ и СДЮСШОР. В турнире приняли участие юноши и девушки до 18 лет из спортивных школ Республики Саха (Якутия), Амурской и Сахалинской области, Еврейской автономной области, Приморского, Хабаровского и Камчатского краев.
Как стало известно ТИА «Острова», по итогам соревнований Владислав Кимаченко из Корсакова на дистанции 3000 м стал третьим.
Воспитанница спортивной школы летних видов спорта им. Э.М. Комнацкого Кристина Титаева в беге на 60 м с барьерами завоевала бронзовую медаль. А на это же дистанции без барьеров Кристина установила рекорд «Метелицы» и рекорд Сахалинской области, пробежав дистанцию за 7,73 сек, тем самым обеспечив себе 1 место.
Еще один рекорд области на этой же дистанции установил Родион Фоменко. 60-метровка покорилась спортсмену за 7,01 сек. Еще одну золотую медаль легкоатлет завоевал в беге на 300 м.
В эстафетном беге 4 по 200 м сахалинские юноши заняли первое место. Медали завоевали Родион Фоменко, Александр Кузьмин, Данил Нетяго и Максим Кругликов.
Островные спортсменки в эстафете стали вторыми. Серебро в активе Кристины Титаевой, Алисы Платоновой, Екатерины Рощиной, Анастасии Большаковой.
В командном зачете островная спортивная школа летних видов спорта им.Заслуженного тренера РСФСР Э.М.Комнацкого заняла первое место по второй лиге.
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