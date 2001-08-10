В Сахалинской области откроют горнолыжный сезон
С 23 декабря в Сахалинской области откроется горнолыжный сезон в спортивно-туристическом комплексе «Горный воздух». Однако с первого по 16 декабря текущего года любители экстремального спорта могут приобрести персональные карты по привлекательной цене. Об этом сообщает ТИА «Острова».
Спортивно-туристический комплекс «Горный воздух» представил тарифы на предстоящий горнолыжный сезон. Так, стоимость персональной карты, так называемых ски-пассов, в этом году составит 36 тысяч рублей, однако с первого по шестандцатое декабря текущего года жители смогут приобрести её по стоимости 32 тысячи рублей.
Очередной горнолыжный сезон распахнёт свои двери в Сахалинской области 23 декабря. В этот же день в комплексе начнёт свою работу входная группа. Для этого специального дня уже подготовлено всё необходимое оборудование: новые ботинки, сноуборды и лыжи.
«Всего мы закупили 500 пар инвентаря. Это модели 2017-2018 сезона. У нас есть большой выбор как для детей, так и для взрослых. Цена проката в этом году тоже не изменится. Все остается на прежнем уровне», - отметил руководитель детского клуба «Чемпион». Специальная программа в сезон горнолыжного спорта предусмотрена и для детей.
«В этом сезоне спортивно-туристический комплекс примет большое количество соревнований. Конечно, огромное внимание уделяется проведению I зимних Международных спортивных игр «Дети Азии». Я сразу хочу отметить, что посетители комплекса не почувствуют никакого дискомфорта», - рассказал министр спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области Сергей Буренков.
Ещё до открытия комплекс посетили представители туристический фирм и ознакомились со всеми новшествами, которые будут доступны в сезон горнолыжного отдыха.
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