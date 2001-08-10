Волонтеры «Детей Азии» говорят о конфликтах

Основы конфликтологии начали изучать волонтеры Первых зимних международных игр «Дети Азии». Занятия у добровольцев проходят в виде тренингов. О том, как избежать конфликтов или решить уже начатые рассказывают тим-лидерам. Эти ребята возглавят группы волонтеров на играх, поэтому им как никому необходимы эти знания, сообщили ТИА «Острова» в областном минспорта.

- Мы дадим медиативные техники, поскольку в стране у нас действует закон о медиации. Это разрешение конфликта с помощью третьей стороны. Мы их научим быть посредниками в конфликте, - рассказал преподаватель Андрей Татауров.

Научиться разрешению конфликтов – дело не простое, поэтому обучение волонтеров будет длится около недели. Тим-лидеров разделили на группы, каждая из которых пройдет 8 занятий. Добровольцы не только узнают теоретические основы, но и потренируются на практике разрешать конфликты.

- То, что мы дадим это не весь спектр, а только одна из техник. Конечно, попытаемся дать им и навыки переговорного процесса. К остальным методикам нужно больше времени на подготовку, которого у нас нет, - продолжает Андрей Татауров. - Особенность медиативной техники – это участие третьего лица. Наша задача - научить ребят быть грамотным посредником. Это как судья, который участвует в процессе.

Обучение для волонтеров бесплатное. Занятия проводят на базе Дирекции I Международных спортивных игр «Дети Азии» и в Сахалинском госуниверситете. Кроме конфликтологии волонтеры изучают китайский, корейский, японский и английский языки. Также добровольцы слушают лекции по краеведению и межкультурной коммуникации.

- После Нового года будут функциональные сборы, где ребятам подробно расскажут о том, где они будут работать и с кем. Добровольцы будут задействованы в 9 разных направлениях: и на встрече гостей, и в пресс-центре, и на объектах проживания, - подчеркнул специалист дирекции игр «Дети Азии» Максим Иванов. - Также мы будем проводить для них экскурсии по спортивным объектам, чтобы добровольцы знали где вход, выход и смогли помочь другим.

Всего в команде волонтеров I зимних Международных спортивных игр «Дети Азии» более пятисот человек с Южно-Сахалинска и около двухсот с районов области. Работать на площадках международных игр также будут жители других регионов и стран.

- Это второе такое масштабное мероприятие для меня. Первое – это чемпионат «Молодые профессионалы», который прошел у нас не так давно, - делится волонтер Максим Немец. – Тогда тоже были лекции, тренинги, поэтому в этот раз я больше повторяю, чем новое узнаю. В целом, интересно проходят занятия.

Первые зимние международные спортивные игры "Дети Азии" пройдут с 8 по 17 февраля 2019 года. Участники игр будут бороться за победу в восьми зимних видах спорта: горных лыжах, сноуборде, биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина, фигурном катании, шорт-треке и хоккее. На площадках будут работать 1000 волонтеров.