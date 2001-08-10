Тихоокеанское
информационное агентство
7 Декабря 2018
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Южно-сахалинский коллектив YoungBulletscrew возвращается с победой из Владивостока

Южно-сахалинский коллектив YoungBulletscrew возвращается с победой из Владивостока

Участники клубного формирования по брейкдансу YoungBulletscrew на базе ЦНК «Радуга» (руководитель Константин Кан) стали победителями международного чемпионата International Street Dance Competition, который проходил во Владивостоке.

Ребята показали мастерство и дошли до финальных испытаний чемпионата. Богдан Зайцев занял первое место в номинации «1×1 break‐dancebeginners».  Александр Мордясов, Юрий Аксютич и Полина Лут приняли смелое решение выступить в номинации «3×3 break‐dance взрослые» и успешно дошли до финала.

Отметим, в течение года команда YoungBulletscrew активно участвовала в благотворительных проектах. Константин Кан участвует в конкурсе «Благотворитель города 2018», сообщили ТИА «Острова» в городском департаменте культуры.

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