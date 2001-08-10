Сахалинский «Социальный фитнес» стал победителем всероссийского конкурса

В Москве состоялось награждение победителей Всероссийского конкурса «Доброволец России» в рамках Международного форума добровольцев. Форум был приурочен к национальному и международному дню волонтера, который официально празднуется 5 декабря, сообщили ТИА «Острова» в областном минспорта.

Конкурс «Доброволец России» в этом году побил все рекорды. Свои заявки подали более 15 тысяч человек — это в 10 раз больше, чем в прошлый раз. Конкурс проходил по 12-ти обновленным номинациям. В четырех из которых участвовали проекты сахалинских волонтеров – «Социальный фитнес», «Доктор клоун», «Спешите делать добро», «Читать не вредно — вредно не читать».

По итогам конкурса проект специалиста южно-сахалинского «Центра молодежных инициатив» Ксении Огарковой «Социальный фитнес» стал лауреатом III степени в номинации «Вокруг меня».

«Социальный фитнес» — это бесплатные фитнес-тренировки, танцы, скандинавская ходьба и занятия на беговых лыжах для всех желающих. Проект реализуется в Южно-Сахалинске с лета 2013 года при грантовой поддержке Правительства области.

- Для меня это очень значимое событие, и я довольна результатом. Это означает, что наш проект оценили, признали его важность и социальную значимость для общества. Тем более география проекта теперь не только Сахалинская область, но и в целом Дальний Восток. После презентации ко мне поступало множество вопросов, а ребята из Челябинской и Владимирской областей захотели организовать такой проект у себя, что о многом говорит. Я уверена, что со временем еще больше регионов заинтересуются «Социальным фитнесом», - отметила автор проекта Ксения Огаркова. - Единственное, что хотелось бы добавить в положение о Конкурсе, это ввести отдельное направление которое будет связано со здоровым образом жизни или в целом спортом. В этот раз нашему проекту пришлось заявиться в номинацию, не совсем относящуюся к нам. Я надеюсь, организаторы приняли эту информацию, и на следующий год спортивная номинация появится во всероссийском конкурсе.

- Сегодня в Сахалинской области создаются все необходимые условия для поддержки и развития добровольчества - волонтерам предоставляется грантовая, организационная, методическая поддержка. А лучшие проекты, теперь имеют возможность быть тиражированы не только на территории региона, но и России. Это большой успех для всех нас, - отметил заместитель министра спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области Егор Умнов.