На остров Сахалин съезжаются туристы со всего света

Спортивно-туристический комплекс «Горный Воздух» готовится побить рекорд прошлого года по посещаемости, сообщает ТИА «Острова». Для этого команда комплекса напряжённо работала всё межсезонье.

Как отметил заместитель министра спорта и молодёжной политики Сахалинской области Артём Подшивалов, из года в год комплекс становится всё удобнее. За последние несколько лет база заметно расширилась, появились новые спуски и направления. На базу отдыха приезжает всё больше новых туристов.

«Сейчас география туристов, посещающих «Горный воздух» не ограничивается только Дальним востоком и Россией, к нам активно приезжает огромное количество зарубежных туристов, как из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, так и с других направлений. Большим импульсом развитию объекта послужило открытие одноимённой территории опережающего развития «Горный воздух». Благодаря этому мы получили возможность приглашать сюда инвесторов и предоставлять им комфортные условия», - рассказал Артём Подшивалов.

На одном из склонов горы при участии японских партнёров строится комплекс традиционных японских бань для туристов, где гости «Горного воздуха» смогут расслабиться после катания. Кроме того ведётся постройка коттеджного посёлка для посетителей. Сообщается, что первых гостей посёлок намерен принять уже в 2019 году.

Управляющий комплексом «Горный воздух» Никита Буланенко рассказал о горнолыжном комплексе немало интересного.

«На центральной площадке комплекса – горе «Большевик», находятся 14 трасс различного уровня сложности – от зелёной до чёрной, общей длиной в 24 километра. Уже в этом году мы планируем открыть для посетителей новую вершину – гору Красная, на которой будут расположены четыре новые трассы различных уровней сложности. А в следующем году мы планируем оборудовать её южную сторону, а это уже + 25 километров трасс. В перспективе освоение горы Острой, самой высокой вершины. Когда мы полностью завершим работы, люди смогут выбирать себе гору в зависимости от своей готовности, настроя и подготовки», - сообщил управляющий.

Он также отметил, что за несколько лет спортивно-туристический комплекс значительно вырос. В 2015 году была оборудована только одна сторона, а сегодня это уже полноценный спортивно-туристический комплекс с большим количеством маршрутов.

«В прошлом году нашу базу посетили 96000 туристов. Я могу рассказать, как я измеряю динамику посещений, в прошлом году на новогодние праздники к нам приехало столько туристов, сколько не было за весь сезон предыдущего года, а это большое достижение. Мы с директором стояли на турникетах, помогали контролировать проход, чтобы задержек не было, чтобы людям было комфортно», - рассказал Никита Буланенко.

Напомним, с 23 декабря в Сахалинской области откроется горнолыжный сезон в спортивно-туристическом комплексе «Горный воздух». С первого по 16 декабря текущего года любители экстремального спорта могут приобрести персональные карты по привлекательной цене.

Кроме того, спортивно-туристический комплекс «Горный воздух» озвучил тарифы на предстоящий горнолыжный сезон. Так, стоимость персональной карты, так называемых ски-пассов, в этом году составит 36 тысяч рублей, однако с первого по 16 декабря текущего года жители смогут приобрести её по стоимости 32 тысячи рублей.

Очередной горнолыжный сезон в Сахалинской области начнётся 23 декабря. В этот же день в комплексе начнёт свою работу входная группа. Для этого специального дня уже подготовлено всё необходимое оборудование: новые ботинки, сноуборды и лыжи.