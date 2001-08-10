На Сахалине выявили самых метких в комплексе ГТО

Воспитанники детских садов и бойцы сахалинского Управления Росгвардии проверили себя на меткость в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Мероприятие «Самый меткий» собрало свыше 80 участников, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе министерства спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.

- Сегодня мы пригласили дошколят, чтобы предоставить возможность перевыполнить самый сложный для них вид испытаний комплекса ГТО – метание в цель. Все они - отличники, идущие на золотой знак, но, к сожалению, один из видов у них остался недовыполненным. Таким образом, сегодня они могут улучшить свои показатели, - отметил руководитель регионального центра тестирования нормативов комплекса ГТО Виктор Пальшин.

для дошколят решили объединить с выполнением дополнительных видов испытаний для сотрудников Росгвардии. По словам Виктора Пальшина, поскольку отчетный период для взрослых закрывается 31 декабря, областной центр тестирования предложил им улучшить показатели до золотого знака отличия и попасть в «десятку» из электронного оружия.

Первыми стартовали малыши. Юным спортсменам предстояло поразить цель с расстояния шести метров. Мальчикам необходимо было попасть в обруч 4 раза из 5, а девочкам – 3 раза. Старания ребят не прошли даром - многие из них улучшили свои показатели. Некоторым деткам даже удалость попасть 5 раз из 5.

- Процент попаданий в цель у каждого детского сада в среднем составляет 50%. Это говорит о том, что одни родители регулярно занимаются с детьми, а другие не очень. Не нужно забывать, что каждый ребёнок одарён с рождения. Если с ними чаще тренироваться, то малыши будут показывать хорошие результаты, - резюмировал глава сахалинского центра тестирования.

Инструктор по физкультуре детских садов №21 и 32 Елена Тихонова готовит своих воспитанников к выполнению нормативов не только на основных занятиях, но и дополнительно.

- Метаем мячи, бегаем на коротких дистанциях, а также вокруг детского садика. В спортзале делаем растяжку, прыгаем в длину с места и выполняем другие упражнения общефизической подготовки. Это очень помогает им в дальнейшем при выполнении нормативов, - поделилась Елена Тихонова. – Больше всего радует, что с малышами активно занимаются их родители. Очень здорово, что ГТО объединяет труд воспитателей и родителей с детьми.

Инструктор добавила, что приобщать ребёнка в столь раннем возрасте к физкультуре и спорту очень важно, ведь чем раньше начать, тем здоровее будут наши дети.