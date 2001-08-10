Сахалинская сборная команда вернулась с медалями с турнира по самбо

Завершился VII традиционный международный детский турнир по самбо, который проходил 7-9 декабря в городе Артем.

В первый день турнира проходило командное первенство «стенка на стенку»: 9 весовых категорий – 9 спортсменов в каждой команде; во второй день состоялось личное первенство.

Впервые сахалинские тренеры самбо, объединив усилия, коллегиальным решением сформировали сборную команду из сильнейших спортсменов, которые имели возможность на тот момент отправиться на турнир.

Таким образом в команду Сахалинской области «Самбо-65» вошли: Пономарев Денис (29 кг., г. Южно-Сахалинск), Афонин Аркадий (30 кг., г. Южно-Сахалинск), Козик Денис (32 кг., г. Южно-Сахалинск), Шерстнев Радий (35 кг., г. Южно-Сахалинск), Бикбаев Рустам (42 кг., г. Южно-Сахалинск), Мустафаев Руслан (46 кг., г. Корсаков), Захаров Эдуард (50 кг., г. Южно-Сахалинск), Бартенев Кирилл (60 кг., г. Южно-Сахалинск), Ильясов Рустам (65 кг., г. Корсаков).

По итогам упорной борьбы после нескольких кругов команда Сахалинской области с незначительным отрывом уступила команде Комсомольска-на-Амуре за выход в полуфинал и заняла 5-е место из 27 команд.

В личном первенстве турнир собрал рекордное количество участников – 850 спортсменов из г. Хабаровска, г. Владивостока, г. Рязани, г. Благовещенска, г. Советская Гавань, г. Южно-Сахалинска, г. Корсакова, г. Ульсан Республики Корея, г. Тынды, г. Читы и многих других городов.

По итогам сложнейших схваток по олимпийской системе (поражение – выбывание) с 8 утра до 22:00, сахалинские спортсмены не остались без медалей и поднялись на пьедестал чемпионов и призеров:

Суслов Данил – золото в весе до 28 кг. (г. Корсаков, спортивная школа Флагман и СК «Питбуль»);

Шерстнев Радий – золото в весе до 35 кг. (г. Южно-Сахалинск, Сахалинская федерация самбо);

Бесембаев Вячеслав – золото в весе до 45 кг. (г. Корсаков, спортивная школа Флагман и СК «Питбуль»);

Коваленко Матвей – серебро в весе до 41 кг. (г. Южно-Сахалинск, Сахалинская федерация самбо);

Максимов Владислав – серебро в весе до 50 кг. (г. Корсаков, спортивная школа Флагман и СК «Питбуль»).

Представителями тренерского состава на международном турнире от Сахалинской области выступили: Руслан Тен (г. Южно-Сахалинск), Сергей Шаларь (г. Корсаков), Булатов Евгений (г. Корсаков) и Андрей Пак (г. Корсаков).

«5-е командное место среди сильнейших команд не только Дальнего Востока, но и России – это неплохое начало пути, с учетом опыта прошлых лет. Уверен, что в следующем году при правильном подходе и коллегиальном отборе спортсменов, которые будут иметь право войти в команду, наш результат будет еще лучше», - выразил надежду президент Сахалинской федерации самбо, руководитель сахалинской делегации на турнире Руслан Тен.

«Уровень спортсменов турнира ежегодно растет и приятно осознавать, что раз наши ребята стали чемпионами и призерами, значит, и уровень сахалинских самбистов не стоит на месте. Мы показали достойную борьбу в личном первенстве и это подтверждают наши результаты», - прокомментировал руководитель СК «Питбуль» г. Корсакова, главный тренер сахалинской делегации на турнире Сергей Шаларь.