Лучших фигуристов определили на Сахалине
Сразу два соревнования по фигурному катанию прошли в областном центре. На арене учебно-тренировочного центра «Восток» состоялись Первенство федерации фигурного катания на коньках Сахалинской области и Открытое первенство Сахалинской области по фигурному катанию. В последнем поучаствовали не только жители островного региона, но и представители Владивостока, Артема, Хабаровска и Уссурийска, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе министерства спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.
В этом году выступления спортсменов кроме островных специалистов оценивали судьи из Москвы, Перми, Хабаровска, Красноярска и Уссурийска.
- Я надеюсь, что этот турнир будет только увеличиваться в масштабах. Будет на нем выступать еще больше спортсменов, которые будут оспаривать еще больше разрядов и званий, - отметил технический специалист всероссийских соревнований Михаил Казаков. – А федерации фигурного катания Сахалинской области хочется пожелать достойно провести большие соревнования «Дети Азии», мы вас поддержим и поможем.
Всего на арене учебно-тренировочного центра «Восток» выступило больше 170 спортсменов. Некоторые города представили сразу несколько команд. Самая многочисленная сборная из Южно-Сахалинска.
- Каждые соревнования что-то дают. На этих состязаниях мы уже видим несколько участников, в том числе из Южно-Сахалинска, которые стабильно выполняют прыжок в два с половиной оборота, - рассказала главный судья соревнований Елена Серковская. - Это знаковый прыжок в фигурном катании. Если ты выполнил аксель, значит ты уже фигурист.
Лучших определяли в нескольких номинациях. Места распределились следующим образом:
Одиночное катание. 1-ый юношеский разряд, мальчики 2009 год и старше.
- Михаил Стрельчук (Приморский край)
- Константин Ткаченко (Владивосток)
Одиночное катание. 1-ый юношеский разряд, девочки.
- Карина Федотова (Хабаровск)
- Кира Щетинина (Владивосток)
- Александра Тихонова (Владивосток)
Одиночное катание. 2-ой спортивный разряд, девочки.
- Александра Дворцова (Южно-Сахалинск)
- Виктория Сидоренко (Южно-Сахалинск)
- Марина Суслова (Южно-Сахалинск)
Одиночное катание. Спецпрограмма, девочки младший возраст.
- Амалия Глинская (Хабаровск)
- Антонина Скульская (Владивосток)
- Яна Кожевникова (Хабаровск)
Одиночное катание. Спецпрограмма, девочки старший возраст.
- Полина Иванютенко (Владивосток)
- Ангелина Сыроватская (Владивосток)
- Милана Виноградская (Южно-Сахалинск)
Одиночное катание. Спецпрограмма, мальчики старший возраст
- Алексей Азерьер (Хабаровск)
Одиночное катание. 1-ый спортивный разряд, девушки 2002-2005гг.
- Анастасия Погонина (Южно-Сахалинск)
- Екатерина Лынова (Уссурийск)
- Ми Я Хе(Южно-Сахалинск)
Одиночное катание. КМС юноши
- Ярослав Нечаев (Владивосток)
- Алексей Шуев (Владивосток)
Одиночное катание. КМС девушки
- Ксения Касимова (Владивосток)
- Ульяна Топорина (Владивосток)
- Алиса Воробьева (Владивосток)
По итогам первенства и других соревнований этого года определят участников сборной, которая отправится на зональные состязания первенства России по фигурному катанию среди девушек и юношей в Омск.
Комментарии - 0
Другие
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
- 15:49 Сегодня На вопросы сахалинцев по мусорной реформе ответят региональные инспекторы
- 15:47 Сегодня В пользу обманутых сахалинцев взыскано более 9 миллионов рублей зарплаты
08:55 Сегодня Сахалинские пенсионеры не дождутся двух пенсий подряд
11:12 Сегодня ЛЭП наконец перестали угрожать «Горному воздуху»
- 17:40 7 Декабря Вертолет Ми-8 МЧС России совершил санитарный рейс
16:26 7 Декабря Сахалинский «Социальный фитнес» стал победителем всероссийского конкурса
- 16:27 7 Декабря 10 декабря Юрий Трутнев представит врио губернатора Сахалинской области
- 16:12 7 Декабря Во время рейда сахалинские приставы нашли 300 должников
11:43 13 Ноября На юге Сахалина получила разрешение на ввод в эксплуатацию крупная молочно-товарная ферма
13:05 12 Ноября Южнокорейским бизнесменам предлагают инвестировать в приоритетные проекты Сахалинской области
15:49 14 Ноября В селе Новом открылся современный фельдшерско-акушерский пункт
15:47 12 Ноября В течение двух лет на Сахалине и Курилах появятся больше 5 тысяч учебных мест
Выбор редакции
- 17:01 Сегодня В Южно-Сахалинске закрывают для движения часть улицы
- 16:55 Сегодня В Южно-Сахалинске пройдут гастроли Хабаровского краевого театра драмы
- 15:47 Сегодня В пользу обманутых сахалинцев взыскано более 9 миллионов рублей зарплаты
- 12:56 Сегодня Постоянному экспорту нефти по "Сахалину-2" исполняется 10 лет
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 12:02 7 Декабря Стало известно, что привлекает туристов в Сахалинскую область
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
- 18:37 27 Ноября Эксперты: в ближайшие 5 лет Курилам прогнозируют туристический рост
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?