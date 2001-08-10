Лучших фигуристов определили на Сахалине

Сразу два соревнования по фигурному катанию прошли в областном центре. На арене учебно-тренировочного центра «Восток» состоялись Первенство федерации фигурного катания на коньках Сахалинской области и Открытое первенство Сахалинской области по фигурному катанию. В последнем поучаствовали не только жители островного региона, но и представители Владивостока, Артема, Хабаровска и Уссурийска, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе министерства спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.

В этом году выступления спортсменов кроме островных специалистов оценивали судьи из Москвы, Перми, Хабаровска, Красноярска и Уссурийска.

- Я надеюсь, что этот турнир будет только увеличиваться в масштабах. Будет на нем выступать еще больше спортсменов, которые будут оспаривать еще больше разрядов и званий, - отметил технический специалист всероссийских соревнований Михаил Казаков. – А федерации фигурного катания Сахалинской области хочется пожелать достойно провести большие соревнования «Дети Азии», мы вас поддержим и поможем.

Всего на арене учебно-тренировочного центра «Восток» выступило больше 170 спортсменов. Некоторые города представили сразу несколько команд. Самая многочисленная сборная из Южно-Сахалинска.

- Каждые соревнования что-то дают. На этих состязаниях мы уже видим несколько участников, в том числе из Южно-Сахалинска, которые стабильно выполняют прыжок в два с половиной оборота, - рассказала главный судья соревнований Елена Серковская. - Это знаковый прыжок в фигурном катании. Если ты выполнил аксель, значит ты уже фигурист.

Лучших определяли в нескольких номинациях. Места распределились следующим образом:

Одиночное катание. 1-ый юношеский разряд, мальчики 2009 год и старше.

Михаил Стрельчук (Приморский край) Константин Ткаченко (Владивосток)

Одиночное катание. 1-ый юношеский разряд, девочки.

Карина Федотова (Хабаровск) Кира Щетинина (Владивосток) Александра Тихонова (Владивосток)

Одиночное катание. 2-ой спортивный разряд, девочки.

Александра Дворцова (Южно-Сахалинск) Виктория Сидоренко (Южно-Сахалинск) Марина Суслова (Южно-Сахалинск)

Одиночное катание. Спецпрограмма, девочки младший возраст.

Амалия Глинская (Хабаровск) Антонина Скульская (Владивосток) Яна Кожевникова (Хабаровск)

Одиночное катание. Спецпрограмма, девочки старший возраст.

Полина Иванютенко (Владивосток) Ангелина Сыроватская (Владивосток) Милана Виноградская (Южно-Сахалинск)

Одиночное катание. Спецпрограмма, мальчики старший возраст

Алексей Азерьер (Хабаровск)

Одиночное катание. 1-ый спортивный разряд, девушки 2002-2005гг.

Анастасия Погонина (Южно-Сахалинск) Екатерина Лынова (Уссурийск) Ми Я Хе(Южно-Сахалинск)

Одиночное катание. КМС юноши

Ярослав Нечаев (Владивосток) Алексей Шуев (Владивосток)

Одиночное катание. КМС девушки

Ксения Касимова (Владивосток) Ульяна Топорина (Владивосток) Алиса Воробьева (Владивосток)

По итогам первенства и других соревнований этого года определят участников сборной, которая отправится на зональные состязания первенства России по фигурному катанию среди девушек и юношей в Омск.