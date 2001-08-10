Тихоокеанское
информационное агентство
12 Декабря 2018
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11:53, Сегодня | Новости спорта Сахалина и Курил

Лучших фигуристов определили на Сахалине

Лучших фигуристов определили на Сахалине

Сразу два соревнования по фигурному катанию прошли в областном центре. На арене учебно-тренировочного центра «Восток» состоялись Первенство федерации фигурного катания на коньках Сахалинской области и Открытое первенство Сахалинской области по фигурному катанию. В последнем поучаствовали не только жители островного региона, но и представители Владивостока, Артема, Хабаровска и Уссурийска, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе министерства спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.

В этом году выступления спортсменов кроме островных специалистов оценивали судьи из Москвы, Перми, Хабаровска, Красноярска и Уссурийска. 

- Я надеюсь, что этот турнир будет только увеличиваться в масштабах. Будет на нем выступать еще больше спортсменов, которые будут оспаривать еще больше разрядов и званий, - отметил технический специалист всероссийских соревнований Михаил Казаков. – А федерации фигурного катания Сахалинской области хочется пожелать достойно провести большие соревнования «Дети Азии», мы вас поддержим и поможем.

Всего на арене учебно-тренировочного центра «Восток» выступило больше 170 спортсменов. Некоторые города представили сразу несколько команд. Самая многочисленная сборная из Южно-Сахалинска.

- Каждые соревнования что-то дают. На этих состязаниях мы уже видим несколько участников, в том числе из Южно-Сахалинска, которые стабильно выполняют прыжок в два с половиной оборота, - рассказала главный судья соревнований Елена Серковская. - Это знаковый прыжок в фигурном катании. Если ты выполнил аксель, значит ты уже фигурист.

Лучших определяли в нескольких номинациях. Места распределились следующим образом:

Одиночное катание. 1-ый юношеский разряд, мальчики 2009 год и старше.

  1. Михаил Стрельчук (Приморский край)
  2. Константин Ткаченко (Владивосток)

Одиночное катание. 1-ый юношеский разряд, девочки.

  1. Карина Федотова (Хабаровск)
  2. Кира Щетинина (Владивосток)
  3. Александра Тихонова (Владивосток)

Одиночное катание. 2-ой спортивный разряд, девочки.

  1. Александра Дворцова (Южно-Сахалинск)
  2. Виктория Сидоренко (Южно-Сахалинск)
  3. Марина Суслова (Южно-Сахалинск)

Одиночное катание. Спецпрограмма, девочки младший возраст.

  1. Амалия Глинская (Хабаровск)
  2. Антонина Скульская (Владивосток)
  3. Яна Кожевникова (Хабаровск)

Одиночное катание. Спецпрограмма, девочки старший возраст.

  1. Полина Иванютенко (Владивосток)
  2. Ангелина Сыроватская (Владивосток)
  3. Милана Виноградская (Южно-Сахалинск)

Одиночное катание. Спецпрограмма, мальчики старший возраст

  1. Алексей Азерьер (Хабаровск)

Одиночное катание. 1-ый спортивный разряд, девушки 2002-2005гг.

  1. Анастасия Погонина (Южно-Сахалинск)
  2. Екатерина Лынова (Уссурийск)
  3. Ми Я Хе(Южно-Сахалинск)

Одиночное катание. КМС юноши

  1. Ярослав Нечаев (Владивосток)
  2. Алексей Шуев (Владивосток)

Одиночное катание. КМС девушки

  1. Ксения Касимова (Владивосток)
  2. Ульяна Топорина (Владивосток)
  3. Алиса Воробьева (Владивосток)

По итогам первенства и других соревнований этого года определят участников сборной, которая отправится на зональные состязания первенства России по фигурному катанию среди девушек и юношей в Омск.

 

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