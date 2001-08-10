Вопросы подготовки спортивного резерва по базовым видам спорта обсудили в Южно-Сахалинске

В большом зале Правительства стартовала конференция по проблемам подготовки спортрезерва по видам спорта, которые являются базовыми в островном регионе. Участниками конференции стали представители спортивной общественности, руководители спортивных учреждений из районов, представители органов исполнительной власти Сахалинской области, руководители органов местного самоуправления в области физической культуры и спорта, а также гости из субъектов Дальневосточного федерального округа.

Как стало известно ТИА "Острова", с приветственным словом к участникам конференции обратился заместитель председателя Правительства Сахалинской области Антон Зайцев. Он отметил, что на сегодняшний день перед областью стоит ряд задач по подготовке спортивного резерва, и необходимо выработать единую систему от федерального уровня до местного.

- Одной из приоритетных задач развития физической культуры и спорта Сахалинской области является совершенствование системы подготовки спортивного резерва. Для этого необходимо создать отраслевую систему организаций путем перевода спортивных школ из статуса образовательных в спортивные организации, закрепить социальные гарантии для работников спортивной отрасли и привести финансирования организаций в соответствие с требованиями федеральных стандартов, - сказал Антон Зайцев.

Сегодня в области осуществляют деятельность 28 физкультурно-спортивных организаций, которые выполняют требование по выполнению минимального порога по переводу детей на программы спортивной подготовки в соответствии с плановым показателем Государственной программой РФ «Развитие физической культуры и спорта» и региональной программы «Доля организацией, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов». По итогам 2017 года этот показатель выполнен на 82% при установленном 80%, в 2018 году фактическое исполнение составляет- 96,4% при установленном 95%. Таким образом, исполнение данного показателя в 2019 году составит 100%.

Помимо этого, зампред отметил, что должна осуществляться качественная подготовка сборных команд Сахалинской области по олимпийским, паралимпийским и сурдлемпийским видам спорта, а также должно быть увеличено количество членов сборных команд Российской Федерации (не менее 100 человек), так как данный показатель напрямую влияет на уровень софинансирования из средств федеральной субсидии. В ближайшее время необходимо провести завершающий этап по переводу учреждений в новые типы (спортивные школы/спортивные школы олимпийского резерва), создать условия для подготовки спортивного резерва в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по видам спорта, разработать систему отбора одаренных детей на основе требований федеральных стандартов спортивной подготовки.

- Сегодня действительно в отраслях наблюдается очень серьезная конкуренция, и мы должны сегодня разработать механизмы для привлечения в спорт наиболее талантливой молодежи, которая в последующем будет достойно и успешно представлять как наш островной регион, так и нашу страну, - добавил Антон Зайцев.

Еще одной задачей, которая сегодня стоит перед отраслью, является обеспечение качественного методического сопровождения и антидопингового обеспечения организаций, осуществляющих спортивную подготовку в регионе, а также осуществление инновационной и экспериментальной деятельности, внедрение профессиональных стандартов, развитие кадрового потенциала и совершенствование системы оплаты труда.

Программа региональной конференции очень насыщена. В течение двух дней перед участниками с лекциями выступят специалисты Федерального центра подготовки спортивного резерва. Они ознакомят сахалинцев с общими тенденциями модернизации системы подготовки спортивного резерва, современным состоянием системы подготовки спортивного резерва, а также обсудят актуальные вопросы финансирования организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва.