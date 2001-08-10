Горнолыжный сезон в Южно-Сахалинске стартует 23 декабря
Открытие зимнего сезона состоится 23 декабря на спортивно-туристическом комплексе «Горный воздух». На гору приглашают всех сторонников активного образа жизни. Организаторы праздника подготовили для гостей обширную программу с конкурсами и вручением подарков.
На празднике будут работать аниматоры для детей, выступят творческие коллективы. Все желающие смогут сделать фотомагниты «Инсталаб». Запланирован и традиционный массовый спуск.
А самым главным подарком на празднике станет официальное открытие новой входной группы, сообщили ТИА "Острова" информированные источники.
- Мы приглашаем на гору всех сторонников активного образа жизни, горнолыжников и сноубордистов, которые уже подготовили свое снаряжение и ждут только одного- снега, - рассказала Ольга Скорлова начальник отдела продаж СТК «Горный Воздух».
Праздник начнется в 11 часов. Вход свободный.
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