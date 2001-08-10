Сахалинская горнолыжница завоевала «серебро» всероссийских соревнований

В Магнитогорске продолжаются всероссийские детско-юношеские соревнования по горнолыжному спорту «Открытие сезона». Очередным видом программы был слалом-гигант у девушек.

Участницами гонки стали 90 спортсменок 14-15 лет из 27 регионов страны. Лучше всех с трассой на ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск» справилась Ксения Брауземан из Свердловской области.

Микроскопическую 0,01 секунды проиграла ей Дарья Медзиновская из Южно-Сахалинска, занявшая второе место. Дарья лидировала после первого заезда с преимуществом в 0,11 секунды. Однако во второй попытке Ксения Брауземан опередила сахалинскую спортсменку на 0,12 секунды и праздновала итоговую победу.

Третьей, с отставанием от победительницы в 0,49 секунды стала москвичка Анастасия Трофимова.

В ТОП-20 пробились еще три островные горнолыжницы. Пятое место заняла Лина Литвинова, тринадцатое – София Коваленко, двадцатое – Алина Артамонова, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.