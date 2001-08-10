Сахалинские команды завоевали золотые и бронзовые медали первенства ДФО по волейболу
В Белогорске завершилось первенство ДФО по волейболу среди девушек и юношей 2006-2007 г.р. Состязания имели статус первого этапа первенства России. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.
Город в Амурской области впервые принимал соревнования такого уровня. Этому способствовало введение в строй нового спортивного комплекса, позволяющего одновременно играть на двух площадках.
Турнир девушек собрал девять команд (в их числе был ВЦ «Сахалин», представлявший островной регион). Сначала волейболистки сыграли в двух подгруппах, где они определили участников полуфинала.
В подгруппе «А» выступали Находка, Ленинское, Чита, Шимановск и Белогорск. Сильнейшими здесь были представительницы Шимановска. Два матча они выиграли в трех партиях, столько же – на тай-брейке. Второй стала Находка.
В подгруппе «Б» путевки в полуфинал оспаривали ВЦ «Сахалин», Тамбовский район, Арсеньев и Комсомольск-на-Амуре. Именно в таком порядке они и финишировали. Причем, островные волейболистки не проиграли соперницам ни одной партии.
В полуфинале ВЦ «Сахалин» продолжил победную серию, в трех партиях одолев Находку. В параллельном матче Тамбовский район был сильнее Шимановска (3:1).
Таким образом, золотые награды оспаривали ВЦ «Сахалин» и Тамбовский район. В решающем матче островитянки уверенно контролировали ход игры и доказали свое превосходство (3:1).
Медали за победу в первенстве ДФО получили Татьяна Вострухина, Екатерина и Анастасия Ежиковы, Арина Забеганова, Виктория Огнева, София Портных, Милана Стеренчук, Варвара Холоднякова, София Шорина, Арина Щепанская, Софья и Ульяна Яковлевы, а также их тренер Марина Захарова.
Участниками юношеского турнира стали четыре команды. Это сборные Шимановска (Амурская область), Хабаровска, Облучья (Еврейская Автономная область) и ВЦ «Сахалин» из Южно-Сахалинска.
- Для того, чтобы увеличить количество матчей, организаторы провели первенство в два этапа. Сначала мы сыграли круговой турнир. Затем прошли полуфиналы, в которых первая команда соперничала с четвертой, а вторая – с третьей, - пояснил тренер островной команды Андрей Барановский.
ВЦ «Сахалин» начал турнир с убедительной победы над Шимановском в трех партиях. Затем сахалинские волейболисты в упорной борьбе одолели сверстников из Хабаровска (3:2). Предварительный этап наша команда завершила поражением от Облучья (1:3).
По итогам кругового турнира команды финишировали в таком порядке:
- Облучье.
- ВЦ Сахалин».
- Шимановск.
- Хабаровск.
В полуфинале соперником островитян был Шимановск. Судьба игры решилась только на тай-брейке, где чуть удачливее была команда из Амурской области (16:14 и 3:2 по партиям).
Дошло дело до тай-брейка и в матче за бронзу. Но на этот раз победу праздновали уже сахалинцы, одолевшие Хабаровск - 3:2.
Обладателями бронзовых наград первенства ДФО стали Константин Агафонов, Эльдар Бунак, Сергей Деев, Роман Зуев, Егор Жданов, Илья Климанский, Антон Семененко, Андрей Сергеев, Павел Сидоренко, Ярослав Матвеенко, Кирилл Меренков, Максим Чернецкий и тренер Андрей Барановский.
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