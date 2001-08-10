На всероссийских соревнованиях островные горнолыжники четыре раза поднимались на пьедестал почета

В Банном завершились Всероссийские детско-юношеские соревнования по горнолыжному спорту «Открытие сезона». Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.

Заключительным видом программы стала гонка в супергиганте у девушек. На старт вышла 71 спортсменка 2003-2004 г.р., 10 из которых не сумели финишировать.

Победу одержала москвичка Ангелина Жбанова. На втором месте – воспитанница СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду г. Южно-Сахалинская Дарья Медзиновская. Третий призер – Ксения Брауземан из Свердловской области.

По итогам соревнований сахалинские спортсмены завоевали четыре медали. Глеб Федоров был первым в слаломе и третьим в слаломе-гиганте. А у Дарьи Медзиновской – два серебра (в слаломе-гиганте и супергиганте).

Помимо них в составе островной сборной в первых соревнованиях сезона принимали участие Лина Литвинова, Артем Хе, София Коваленко, Алина Артамонова, Вадим Марков, Карина Гайдамащук, Родион Гордиевский, Полина Екимкова, Эдуард Сидоренко, Александр Долотов, Федор Клапцов, Никита Шастин.