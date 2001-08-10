Сахалинские боксеры завоевали призовые места на соревнованиях в Хабаровске

В минувшие выходные в Хабаровске прошли всероссийские соревнования по боксу класса «Б» на кубок мэра среди юношей и юниоров. Турнир проводился в семнадцатый раз, и в этом году объединил более 140 спортсменов из Амурской и Сахалинской областей, Хабаровского, Забайкальского и Приморского краев, республики Саха (Якутия) и Еврейской автономной области. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.

Южно-Сахалинск на турнире представили шестеро спортсменов – воспитанников дворца спорта «Кристалл». В результате ярких и острых по накалу страстей поединков сахалинские участники завоевали четыре призовых места. Так, подопечный тренера Самвела Абармяна – Евгений Бакаев – стал серебряным призером в весовой категории 60 кг. Азамат Абдырахманов, который занимается под руководством Газидибира Газиявдибирова, также на втором месте в весе 81 кг. Воспитанник Александра Якушева – Артем Васильев – принес в копилку сахалинской команды «серебро». Еще один ученик Александра Якушева – Илья Шаповалов – стал третьим в весовой категории 75 кг.

Тренер Александр Якушев отметил, что накануне в Анапе прошли тренировочные сборы, в которых принял участие один из его воспитанников Баишбек Уулу Жусуп.

– Думаю, на результате Баишбека сказался многочасовой перелет из Анапы в Хабаровск. У него был лишь один день на смену часового пояса. Как итог – поражение в первом бою, – сказал тренер.

Александр Якушев также поделился, что в начале следующего года запланировано проведение первенства ДФО по боксу среди старших юношей, которое станет отборочным на следующий этап – всероссийские соревнования по боксу.