Больше 150 борцов приняли участие в турнире памяти Павла Кельмяшкина
В Южно-Сахалинске прошел традиционный турнир по вольной борьбе, посвященный памяти мастера спорта П.А. Кельмяшкина. Его участниками стали свыше 150 спортсменов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.
- Организаторами турнира выступили Федерация спортивной борьбы Сахалина и Курильских островов (президент Михаил Строков) и Министерство спорта, туризма и молодежной политики островного региона, - рассказывает старший тренер сборной команды области по вольной борьбе Александр Ваулин. – К нам приехали борцы из Владивостока, а также Анивы, Долинска, Корсакова, Невельска, Поронайска, Шахтерска, а победители и призеры были определены в трех возрастных группах.
У младших юношей (2007-2009 г.р) самыми сильными и умелыми оказались Максим Семенихин (до 28 кг) и Арсен Тагибеков (до 30 кг) из Владивостока, южносахалинцы Захар Василюк (до 32 кг), Владимир Шеварев (до 35 кг) и Гасан Рамазанов (до 38 кг).
Среди юношей 2004-2006 г.р. шесть первых мест в активе «вольников» из Южно-Сахалинска. Отличились Махмасаид Азизов (до 41 кг), Эломан Мамасадыгов (до 48 кг), Алексей Пронин (до 52 кг), Кирилл Кельмяшкин (до 63 кг), Игорь Ким (до 75 кг), Александр Ефтеев (до 85 кг).
Вместе с ними на верхнюю ступень пьедестала почета поднялись Даниил Федоров (до 44 кг) из Шахтерска, Абдулрахим Нематов (до 57 кг), Никита Коваленко (до 69 кг) из Поронайска.
- В весе до 63 кг золотую награду завоевал сын Павла Кельмяшкина, Кирилл. Неделей ранее он на турнире в Ногликах проиграл в финале борцу из Шахтерска, а в этот раз Кириллу удалось взять реванш, - говорит Александр Ваулин.
Наиболее зрелищными оказались схватки в старшей возрастной группе, где на ковер вышли мастера спорта, победители и призеры соревнований не только дальневосточного, но и всероссийского уровня.
Поздравления с победой принимали Айдан Амаш (57 кг), Сергей Бадарчи (до 65 кг) из Анивы, Хамзат Хамидов (до 74 кг) из Корсакова, Руслан Ярочкин (до 86 кг) из Долинска.
Комментарии - 0
Другие
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
08:57 Сегодня Валерий Лимаренко: Эффективный бюджет должен учитывать интересы всех жителей Сахалинской области
08:01 Сегодня Южно-сахалинские дошкольники проверили свои знания по безопасности и добыли сундук с медалями
- 09:05 Сегодня Больше 150 борцов приняли участие в турнире памяти Павла Кельмяшкина
09:31 Сегодня Сахалинцы завоевали пять медалей на дальневосточных соревнованиях
- 17:35 13 Декабря В Южно-Сахалинске планируют построить образовательный квартал
- 15:45 13 Декабря Горнолыжный сезон в Южно-Сахалинске стартует 23 декабря
15:24 13 Декабря Вопросы подготовки спортивного резерва по базовым видам спорта обсудили в Южно-Сахалинске
- 16:52 13 Декабря Валерий Лимаренко поручил оперативно решить проблему с теплоснабжением в селе Тунгор Охинского района
16:01 20 Ноября В Сахалинской области отмечены самые высокие уловы горбуши за последние пять лет
18:01 22 Ноября В сахалинском селе Онор сдали арендный дом
16:09 19 Ноября В Поронайске сдали новые арендные дома
12:00 21 Ноября В Корсаковский район доставили 200 телок из Амстердама
Выбор редакции
- 18:01 Сегодня В областном центре обсудили пути сотрудничества с южнокорейской провинцией Кангвон
- 17:26 Сегодня В сахалинском центре «Преодоление» организовали занятия для детей с участием собак
- 15:11 Сегодня Сахалинские сноубордисты стали призерами этапа кубка России
- 13:46 Сегодня Мошенники в Южно-Сахалинске подделывали штампы регистрации по месту жительства
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
- 18:37 27 Ноября Эксперты: в ближайшие 5 лет Курилам прогнозируют туристический рост
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?