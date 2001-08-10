Больше 150 борцов приняли участие в турнире памяти Павла Кельмяшкина

В Южно-Сахалинске прошел традиционный турнир по вольной борьбе, посвященный памяти мастера спорта П.А. Кельмяшкина. Его участниками стали свыше 150 спортсменов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.

- Организаторами турнира выступили Федерация спортивной борьбы Сахалина и Курильских островов (президент Михаил Строков) и Министерство спорта, туризма и молодежной политики островного региона, - рассказывает старший тренер сборной команды области по вольной борьбе Александр Ваулин. – К нам приехали борцы из Владивостока, а также Анивы, Долинска, Корсакова, Невельска, Поронайска, Шахтерска, а победители и призеры были определены в трех возрастных группах.

У младших юношей (2007-2009 г.р) самыми сильными и умелыми оказались Максим Семенихин (до 28 кг) и Арсен Тагибеков (до 30 кг) из Владивостока, южносахалинцы Захар Василюк (до 32 кг), Владимир Шеварев (до 35 кг) и Гасан Рамазанов (до 38 кг).

Среди юношей 2004-2006 г.р. шесть первых мест в активе «вольников» из Южно-Сахалинска. Отличились Махмасаид Азизов (до 41 кг), Эломан Мамасадыгов (до 48 кг), Алексей Пронин (до 52 кг), Кирилл Кельмяшкин (до 63 кг), Игорь Ким (до 75 кг), Александр Ефтеев (до 85 кг).

Вместе с ними на верхнюю ступень пьедестала почета поднялись Даниил Федоров (до 44 кг) из Шахтерска, Абдулрахим Нематов (до 57 кг), Никита Коваленко (до 69 кг) из Поронайска.

- В весе до 63 кг золотую награду завоевал сын Павла Кельмяшкина, Кирилл. Неделей ранее он на турнире в Ногликах проиграл в финале борцу из Шахтерска, а в этот раз Кириллу удалось взять реванш, - говорит Александр Ваулин.

Наиболее зрелищными оказались схватки в старшей возрастной группе, где на ковер вышли мастера спорта, победители и призеры соревнований не только дальневосточного, но и всероссийского уровня.

Поздравления с победой принимали Айдан Амаш (57 кг), Сергей Бадарчи (до 65 кг) из Анивы, Хамзат Хамидов (до 74 кг) из Корсакова, Руслан Ярочкин (до 86 кг) из Долинска.