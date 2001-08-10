Сахалинцы завоевали пять медалей на дальневосточных соревнованиях
В Хабаровске с 13 по 17 декабря в спорткомплексе «Звездный» в Петропавловске-Камчатском проходили Первенство Дальневосточного федерального округа по самбо среди юношей 2001-2002 г.р., юниоров 1999-2000 г.р. и Чемпионат ДФО по самбо среди мужчин и боевому самбо. Участие в турнире по национальному виду спорта России приняли команды из восьми дальневосточных регионов. Финалисты соревнований получали право представлять Дальний восток на Чемпионате России и Первенстве среди юношей и юниоров.
В соревнованиях приняли участие 251 спортсмен.
В первый день прошли соревнования среди юношей. Сахалинцам удалось завоевать 5 медалей. Победителем Первенства ДФО по самбо в в/к до 65 кг стал Магомедбеков Малик (в/к 65 кг). Третье место заняли Байрамов Кэнан (в/к 60 кг), Рыжаков Никита (в/к 75 кг) и Гордеев Егор (в/к 87 кг). Все призеры –представители г.Корсакова.
Во второй день в юниорском турнире бронзовыми призерами стали анивчанин Душинский Владислав (в/к 82 кг) и южносахалинец Деревянко Александр (в/к 68 кг).
В третий заключительный день соревнований на ковер вышли участники взрослого Чемпионата ДФО и участники турнира по боевому самбо. Среди мужчин бронзовым призером стал Мурат Буклов ( в /к 100 к)г из Южно-Сахалинска. В шаге от пьедестала остановились Тегетаев Арсен в в/к до 100 кг и Казак Александр в 82 кг по боевому самбо, также из Южно-сахалинска. Они заняли четвертое место.
Первенство России среди юношей состоится в феврале в Москве, первенство юниоров примет Пермь, а чемпионат России пройдёт в марте в Казани. По приезду домой спортсмены начали подготовку к новым ответственным стартам.
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