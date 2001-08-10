Сахалинский «Восток-65» сыграет с лигой ВТБ из Перми

В рамках первого матча 1/4 Кубка России «Восток-65» принимает «Парму» (Пермь). Соперник представляет Единую Лигу ВТБ. Матч пройдёт на арене «Восток», старт в 19:10. Ответный матч команды сыграют в Перми 11 января в 01:30 по Южно-Сахалинску.

«Восток-65» на данный момент идёт на первой строчке в чемпионате России по баскетболу «Суперлига - Первый дивизион». Показатели команды Эдуарда Сандлера – 11 побед в 14 матчах.

«Парма» удачно провела последний домашний матч в Лиге ВТБ. В напряжённой борьбе команда Николайса Мазурса обыграла казанский «УНИКС» со счётом 68:66. В восьми матчах у пермяков две победы и 11 место в турнирной таблице.

«Восток-65» дома выиграл 7 из 8 матчей в этом сезоне в Суперлиге и Кубке. У «Пармы» в Лиге ВТБ 1-5 на выезде.

«Парма» сыграет свой первый матч в розыгрыше Кубка России, а «Восток-65» уже преодолел две стадии турнира. В 1/16 был повержен «Иркут» (83:66), а в 1/8 «Университет-Югра» (93:63, 95:76).

В играх Кубка России не могут принимать участие легионеры. Таким образом, «Восток-65» сыграет без Квамейна Митчелла и Николы Ефтича. «Парма» без Тайлера Ларсона, Яниса Блумса, Рашарда Келли, Эйгирдаса Жукаускаса, Коди Джастиса и Майкла Хамфри.

Есть в составе команд и травмированные игроки – Илья Сыроватко у хозяев, Иван Лазарев и у гостей. Не сыграет за «Парму» и Григорий Шуховцов.

Представление соперника

Баскетбольный клуб «ПАРМА» был основан 2 августа 2012 года.

Основой для создания стал проект "Академия Баскетбола" осуществленный при поддержке Министерства спорта Пермского края и Центра Спортивной подготовки Пермского края. Генеральный менеджер Клуба экс-игрок БК «Урал-Грейт», 6-ти кратный чемпион России, участник Олимпийских Игр Александр Башминов. Тренерский штаб «ПАРМЫ» составили бессменный капитан БК «Урал-Грейт» Вячеслав Шушаков и один из лучших тренеров России Владимир Полуянов.



Домашней ареной баскетбольного клуба "ПАРМА" является универсальный дворец спорта "Молот", вмещающий 7000 зрителей.

Первый сезон «ПАРМА» провела в Высшей Лиге Чемпионата России. В дебютном сезоне «ПАРМА» стала лидером среди команд Высшей Лиги по посещаемости на домашних матчах (в среднем 1400 зрителей).

Сезон 2013/2014 «ПАРМА» провела в Суперлиге Чемпионата России среди мужских команд. Команду пополнили пермские воспитанники: один из лучших разыгрывающих Суперлиги 2012/2013 Сергей Чернов, Антон Бревнов, Николай Жмако и Антон Щербинин. Сезон в Суперлиге команда закончила на 11-м месте.

22 февраля 2016 года стало знаковой датой в истории клуба - Разгромив в финале Кубка России питерский "Зенит"(97:65), БК "ПАРМА" стал обладателем Кубка России по баскетболу. Кстати, «Финал Четырёх» проводился именно в Перми.



07 мая 2016 года "ПАРМА" завершила свой самый успешный сезон в истории завоеванием бронзовых медалей Суперлиги.



В следующем, юбилейном для себя пятом сезоне, БК "ПАРМА" ждало повышение в классе-выступление в одной из сильнейших Лиг Европы Единой Лиге ВТБ.

Второй сезон подряд главным тренером команды является Николайс Мазурс, который ранее тренировал саратовский "Автодор", московское "Динамо" и латвийский "ВЭФ". Помогают Вячеслав Шушаков, Вениамин Анисимов и Даниэль Майер Соколовский.

Статистика

Крайне сложно проводить параллели по статистике в подобном противостоянии, так как команды играют в разных чемпионатах. К тому же у «Пармы» шесть иностранцев, которые на первых ролях в команде, но не сыграют в Кубке, а у «Восток-65» всего два легионера.

«Восток-65»

В отсутствии травмированного Ильи Сыроватко «Восток-65» лишается важной опции на позиции второго-третьего номеров (12.4 очков + 4.6 подборов в среднем за сезон), но в заявке команды одиннадцать игроков с паспортом РФ.

Лидером команды по результативности в Кубке России является Даниил Аксёнов (24.3 очка за игру). Это лучший показатель в Кубке России в этом сезоне.

Артём Яковенко в Кубке делает 10.5 подборов в среднем за игру.

У Даниила Аксёнова второй показатель в Кубке по передачам – 6.3 за игру.

Усилят игру команды Эдуарда Сандлера новички Александр Гудумак и Агасий Тоноян.

Не будем оставлять без внимания Алексея Голяхова, Семёна Шашкова, Даниила Соловьёва, Юрия Митюка, Вячеслава Грачёва, Льва Сердюка и Илью Ковалёва.

Вот те одиннадцать игроков, которые будут биться против серьёзнейшего соперника!

«Парма»

В заявке на сезон у команды семь игроков с паспортом РФ.

Николай Жмако (19.1 минут, 3.9 очков + 2.4 подборов), Константин Буланов (12.1 минут, 6 очков + 2.3 подборов), Александр Винник (10.9 минут, 3.1 очков + 2.5 подборов), Александр Платунов (7 минут, 2.1 очков), Глеб Шейко (2.5 минуты, 1.5 очка).

Сергей Ткаченко и Вадим Бондаренко играют исключительно за «Парму-2» в Молодёжной Лиге ВТБ, но завтра они могут быть в игре. У Ткаченко за «Парму-2» 30.2 минуты, 16.1 очков + 7 подборов +2.8 передачи, а у Бондаренко – 25.4 минуты, 12.5 очков + 2.8 подборов + 3.2 передачи.

Скорее всего в Южно-Сахалинске в заявке команды появятся ещё пару молодых игроков «Пармы-2» - Егор Чернышёв и Владимир Токишин.

Кубок России. Кто в деле?

Помимо нашей игры в 1/4 сойдутся следующие соперники:

«Спартак» (Санкт-Петербург) – «ТЕМП-СУМЗ-УГМК» (Ревда)

«Самара» (Самара) – «Нижний Новгород» (Нижний Новгород)

«Урал» (Екатеринбург) – «Новосибирск» (Новосибирск).

Победители по сумме двух встреч выходят в «Финал Четырёх» Кубка России.

Трансляция

www.bazavostok.com (нужно зайти на главной странице баскетбольного раздела в новость «Трансляция» и в меню выбрать раздел «Видео»)

Youtube (СК Восток-65)

www.russiabasket.ru

Билеты

Билеты на следующий матч можно приобрести на www.bilet.sakh.com. Клубные карты в офисе (телефон 250065, почта Vostok250065@gmail.com).

Профили соперника

http://parmabasket.ru

https://vk.com/parmabasket

https://www.instagram.com/parmabasket/

Автобусы на матч

Добраться на матч можно на клубных автобусах. Отправление в 17:45 от ж/д вокзала.

Маршрут по проспекту Мира:

Кинотеатр "Октябрь" — Дом торговли — Проспект Победы — Пограничная (Крильон) — Пуркаева (Плаза) — Областная больница — ТРК "Сити-Молл" — арена "Восток.

Маршрут по улице Ленина:

Дом быта — РМЗ — Сквер пограничников (16 школа) — Зелёная — Сельская — ТРК "Сити-Молл" — арена "Восток".

До базы «Восток» так же ходят маршрутки №115, 333.

Сундучки храбрости

Спортивный клуб «Восток-65» присоединяется к благотворительной акции ИА Сахком по сбору игрушек для пациентов детской областной больницы. Уже 19 декабря вы сможете принести небольшие подарочки в учебно-тренировочный центр "Восток", где в первом матче 1/4 Кубка России команда из Южно-Сахалинска встретится с БК "Парма" (Пермь).

Организаторы напоминают, что игрушки для маленьких пациентов должны быть небольшого размера, предпочтительно новые или б\у, но в очень хорошем состоянии, не мягкие. Это могут быть и фломастеры, раскраски, книжки маленького формата. Коробка в спортивном центре "Восток", так же, как и в офисе Sakh.com, будет находиться постоянно. Журналисты уже передали в детскую больницу несколько огромных коробок с игрушками, но, к сожалению, запасы быстро расходуются, поэтому акция и сбор актуальны всегда.