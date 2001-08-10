Три золотых медали получила сахалинская лыжница на международных соревнованиях

II Российско-Китайские игры состоялись в Уфе. Международные состязания собрали более 250 спортсменов из двух стран. В этом году Россию представили атлеты из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской, Самарской, Смоленской, Омской, Сахалинской, Мурманской, Свердловской, Тверской, Кемеровской, Челябинской областей, а также Татарстана, Удмуртии, Башкирии, Мордовии и Красноярского края.

София Надыршина в составе юниорской сборной России одержала победу сразу в трех дисциплинах. Сахалинка стала лучшей в параллельном слалом-гиганте, параллельном слаломе и командной гонке.

- Я результатом очень довольна. Однако победа далась Софье непросто. Сложность была в том, что мы не знали наших китайских соперников, - делится тренер-преподаватель СДЮСШОР по горнолыжному спорту и сноуборду Ольга Желтова.

Сегодня Софья Надыршина вместе с тренером вылетает на Сахалин, где будет готовиться к следующим соревнованиям. В январе она отправится на старты Кубка России и спартакиаду молодежи, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.