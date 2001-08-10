Сахалинские сноубордисты стали призерами этапа кубка России

В Красноярске в рамках этапов Кубка России по сноуборду разыграли два комплекта медалей в дисциплине биг-эйр. Островной регион на состязаниях представляет команда из 8 человек, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.

Первыми на старт вышли мужчины, в этих соревнованиях приняло участие 35 человек. После квалификации 10 спортсменов пробились в финал, где сноубордистам было дано три попытки, две лучшие из которых пошли в зачет участнику. По итогам заездов сахалинец Вячеслав Эгле занял третье место.

У женщин в квалификационных заездах в биг-эйре участвовало 13 человек, из них в финал отобрались шестеро. Лучшей оказалась сахалинка Елена Костенко — мастер спорта международного класса, член сборной России по сноуборду.

- Я, конечно, довольна результатом, но не обошлось без сложностей. Погода подвела, и ветер сильный был. Но опыт и терпение все-таки помогли, - делится спортсменка.

Сегодня сноубордисты тренируются и готовятся к следующей дисциплине. Уже завтра они выступят в слойпстайле. А позже покажут себя в хафпайпе.

- 5 человек у нас уже вошли в десятку лучших спортсменов. Они оказались в финальной части. Надеемся, так и дальше будет, - рассказал тренер спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту и сноуборду Павел Власенко.

После этих состязаний часть спортсменов отправятся на тренировочные сборы. Впереди их ждет серия соревнований. Кроме этого, на этапе Кубка России отбирают спортсменов, которые выступят на Зимней универсиаде-2019.