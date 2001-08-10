Тихоокеанское
информационное агентство
20 Декабря 2018
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12:57, Сегодня | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинские хоккеисты взяли бронзу на «Кубке Амура»

Сахалинские хоккеисты взяли бронзу на «Кубке Амура»

Соревнования проходили в Хабаровске. За право быть первыми боролись хоккейные дружины из Владивостока, Благовещенска, Южно-Сахалинска, Хабаровска, Уссурийска и Ванино. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.

В упорной и бескомпромиссной борьбе островная команда «Арена мастер» под руководством тренеров Дмитрия Добрынина и Льва Куземченко взяли бронзу, уступив первые две строчки пьедестала «Адмиралу-1» (Владивосток) и «Трансбункер» (Ванино). Последний стал абсолютным победителем турнира.

Впереди у команд 2006, 2007 и 2008 годов рождения запланирован второй этап первенства России. Кроме того, сахалинцев ждут новогодние турниры за пределами области, а 4 января они выступят на городском этапе «Золотой шайбы».

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