Любителей лыжного спорта приглашают на Новогоднюю лыжную гонку

Всех любителей зимних видов спорта и активного отдыха приглашают принять участие в традиционной вечерней Новогодней лыжной гонке, которая пройдет 21 декабря в Южно-Сахалинске на базе СШОР зимних видов спорта (Венская,д.5). Начало соревнований запланировано в 18:00. Об этом ТИА «Острова» сообщили в департаменте по делам молодежи, спорту и туризму администрации города Южно-Сахалинска.

Принять участие в лыжной гонке смогут как взрослые, так и дети. Для каждой возрастной группы организаторы подготовили следующие дистанции:

- 2007-2008г.р., - 500м.

- 2005-2006г.р., - 1км.

- 2003-2004г.р., - 2км.

- 2001-2002г.р., - 2км.

- 1978-2000г.р., - 2км.

- 1977 и старше - 1км.

Помимо соревнований на мероприятии будут организовано бесплатное чаепитие с горячей выпечкой, а также все желающие смогут получить от Деда Мороза и Снегурочки сладкие призы.

Победители и призеры будут отмечены грамотами и медалями организаторов соревнований.

Регистрация участников будет проведена с 16:00 до 17:20 на лыжной базе СШОР зимних видов спорта (Венская,д.5). Дополнительная информация по тел. 73-45-74.