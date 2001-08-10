Тихоокеанское
информационное агентство
20 Декабря 2018
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16:31, Сегодня | Новости спорта Сахалина и Курил

Любителей лыжного спорта приглашают на Новогоднюю лыжную гонку

Всех любителей зимних видов спорта и активного отдыха приглашают принять участие в традиционной вечерней Новогодней лыжной гонке, которая пройдет 21 декабря в Южно-Сахалинске на базе СШОР зимних видов спорта (Венская,д.5). Начало соревнований запланировано в 18:00. Об этом ТИА «Острова» сообщили в департаменте по делам молодежи, спорту и туризму администрации города Южно-Сахалинска.

Принять участие в лыжной гонке смогут как взрослые, так и дети. Для каждой возрастной группы организаторы подготовили следующие дистанции:

          - 2007-2008г.р., - 500м.

          - 2005-2006г.р., - 1км.

          - 2003-2004г.р., - 2км.

          - 2001-2002г.р., - 2км.

          - 1978-2000г.р., - 2км.

          - 1977 и старше - 1км.

          Помимо соревнований на мероприятии будут организовано бесплатное чаепитие с горячей выпечкой, а также все желающие смогут получить от Деда Мороза и Снегурочки сладкие призы.

Победители и призеры будут отмечены грамотами и медалями организаторов соревнований.

Регистрация участников будет проведена с 16:00 до 17:20 на лыжной базе  СШОР зимних видов спорта (Венская,д.5). Дополнительная информация по тел. 73-45-74.

 

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