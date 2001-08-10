Тихоокеанское
информационное агентство
20 Декабря 2018
Сегодня 16:41
67,11|76,47|56,98
Вылетевший из Южно-Сахалинска самолет вернулся в аэропорт из-за разгерметизации салона
11:15, Сегодня | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинцы взяли бронзу в командном зачёте второго этапа Кубка России по лыжным гонкам

Сахалинцы взяли бронзу в командном зачёте второго этапа Кубка России по лыжным гонкам

Соревнования проходили в городе Чусовой Пермского края. За пьедестал почёта боролись спортсмены из 35 субъектов страны. Участники состязались в трёх дисциплинах -  спринт, индивидуальная гонка свободным стилем и персьют. Островной регион представляли десять атлетов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта туризма и молодежной политики Сахалинской области.

По результатам напряжённой гонки сахалинцам удалось попасть в тройку команд-лидеров, заработав 494,5 очка. Мужчины принесли нашей команде 246 очков, а представительницы прекрасной половины - 248,5. Лучшие результаты показали Анастасия Власова (спринт), Виктория Калинина (гонка свободным стилем), Андрей Власов (спринт), Марина Черноусова (персьют), Михаил Смирнов (спринт) и Владимир Каркин (спринт).

Второе место заняли лыжники из Республики Коми с результатом 630,5 очков, а абсолютным победителем стала команда из Татарстана (1365).

Комментарии - 0

Авторизоваться

Другие

Новости спорта Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Фоторепортажи

    Полезные страницы

    Аналитика

    Опрос

    Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?