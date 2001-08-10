Сильнейших спортсменов выявили на открытом турнире Южно-Сахалинска по джиу-джитсу

Около 50 спортсменов приняли участие в открытом турнире Южно-Сахалинска по джиу-джитсу. Представители 11 спортивных организаций, войсковых частей и спортивных клубов Южно-Сахалинска, Холмска, Корсакова и Санаторного встретились на татами, чтобы выявить сильнейшего в древнейшем виде японской борьбы, ранее изучаемая воинами и самураями Страны восходящего солнца.

В ходе встреч участники показали высокую технику джиу-джитсу, комбинируя броски, заломы, удушения, болевые приёмы, удары и воздействие на болевые точки. Большая часть побед была одержана досрочно, именно благодаря мастерски проведенным удушениям и болевым приемам, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области. .

- Четыре года назад я приехал по распределению с Омска на Сахалин и работаю заведующим фельдшерско-акушерского пункта в Синегорской участковой больнице, - рассказал участник турнира Андрей Губенко. - В свободное от работы время я организовал спортивный клуб «Русич» в селе Санаторное, в котором и преподаю занятия по панкратиону. В планах также проводить занятия в Синегорске, чтобы детям из Синегорска было удобнее посещать тренировки.

Лучшими в своих весовых категориях стали Суразаков Игорь (62кг), Разакбердиев Фируз (69кг), Алхаматов Азамат (77кг), Бестаев Лерик (85кг), Гамботов Магомед (92кг), Баротов Зиеротшо (92+ кг).

В общем зачете на первом месте оказались представители Федерации джиу-джитсу, второе место заняли спортсмены спортивного клуба «Россия», на третьем месте расположились воспитанники Федерации рукопашного боя Холмска.

Победители и призеры были отмечены грамотами и медалями от организаторов соревнований Департамента по делам молодежи, спорту и туризму администрации города Южно-Сахалинска и СРСОО «Федерация джиу-джитсу».