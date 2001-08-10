Свыше 200 сахалинцев поборются за медали «Гонки сильнейших»
Первые в этом сезоне областные соревнования по лыжным гонкам пройдут с 22 по 23 декабря в островном регионе. Медали «Гонки сильнейших» оспорят свыше 200 спортсменов из Александровск-Сахалинского, Охи, Анивы, Корсакова, Смирных, Южно-Сахалинска и села Чапланово Холмского района.
В лыжных забегах силами померятся участники 2000-2004 годов рождения. Ежедневно на лыже-роллерной трассе областного центра будут выступать около 120 спортсменов. Атлетам предстоит пробежать свободным стилем от 3 до 10 км в зависимости от пола и возрастной категории, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.
Открытие соревнований состоится 22 декабря в 10:30 на ул. Венской, 5. Сахалинцев и гостей острова приглашают поболеть за участников.
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