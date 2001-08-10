«Танцевальный калейдоскоп» состоится в Южно-Сахалинске

Соревнования «Танцевальный калейдоскоп» на Кубок губернатора Сахалинской области состоятся в областном центре 23 декабря. Они соберут около 400 участников. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.

В этом году в состязаниях поучаствуют представители 15 спортивных коллективов области. Оценивать их будут не только островные специалисты, но и судьи из Москвы, Нижнего Новгорода, Тюмени и Хабаровска.

Сильнейшие представители спорта высших достижений вступят в борьбу за место в сборной команде Сахалинской области по танцевальному спорту и получение финансирования со стороны островного минспорта.

- Федерацией танцевального спорта области воспитаны финалисты и призеры зон Дальнего Востока, России, члены сборных команд страны по танцевальному спорту, финалисты чемпионатов Европы и призеры других состязаний. Пары Евгений Мошенин и Дана Спицына, а также Яков Предко и Полина Астахова являются членами сборной команды Дальнего Востока по танцевальному спорту, - отметил вице-президентом федерации танцевального спорта Сахалинской области Дмитрий Предко. - Надеемся, что и среди участников этих соревнований найдутся спортсмены, у которых хватит сил, упорства и терпения для того чтобы достичь таких же результатов.

Соревнования «Танцевальный калейдоскоп» проводятся с 1995 года. Турнир считается одним из старейших по танцевальному спорту Дальнего Востока и Сахалинской области. Именно на нем прошли первые официальные Чемпионаты и Первенства островного региона.

В этом году соревнования пройдут в конгресс-холле ТДЦ «Столица». Открытие турнира намечено на 18:00. Вход свободный.