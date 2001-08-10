Сахалинский боксер стал победителем всероссийских соревнований

В Москве состоялся всероссийский турнир по боксу памяти заслуженного тренера СССР Бориса Николаевича Грекова среди юношей 12-13 лет. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.

В соревнованиях приняли участие более 300 боксеров из регионов Дальнего Востока, Сибири, Приволжского федерального округа, Москвы и Санкт-Петербурга.

Островной регион представлял воспитанник АНО «Бокс-65» Андрей Ногай.

Юноша выступал в весовой категории спортсменов 72 кг. Сахалинскому боксеру предстояло провести два боя. В первом поединке Андрей в виду явного преимущества в течение 23 секунд одержал уверенную победу над спортсменом из Дагестана.

В финальном бою сахалинец встретился в ринге с боксером из Москвы. В трехраундовом противостоянии Андрей Ногай также оказался сильнее, и вновь стал победителем. Таким образом, юноша завоевал золото турнира.

- Мы очень довольны результатом, это Андрей показал прекрасный уровень, - отметил тренер, руководитель АНО «Бокс-65» Николай Барышев. – Перед турниром Андрей прошел двухнедельные учебно-тренировочные сборы на базе школы олимпийского резерва по боксу в Москве. Смог хорошо акклиматизироваться, и подготовиться к серьезному турниру.

По итогам соревнований был сформирован основной состав юношеской сборной России по боксу, где сахалинец Андрей Ногай официально стал первым номером.

В мае юноша отправится на Первенство России по боксу, которое пройдет в Анапе. А в августе 2019 года станет участником Первенства Европы.

Для справки:

Автономная некоммерческая организация «Бокс-65» появилась в Южно-Сахалинске год назад. Базируется отделение бокса в спортивно-физкультурном комплексе «Атлант» в планировочном районе Ново-Александровск. Занятия проводятся по понедельникам, средам и пятницам с 15.00 до 16.30 часов, а четверг с 19.00 до 20.00 часов. Занятия бесплатные. Дополнительная информация по телефону: 89242856496.