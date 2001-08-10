Тихоокеанское
информационное агентство
22 Декабря 2018
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17:40, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Южносахалинец занял третье место на всероссийских соревнованиях по горнолыжному спорту

Южносахалинец занял третье место на всероссийских соревнованиях по горнолыжному спорту

В Белорецке продолжаются всероссийские детско-юношеские соревнования «Приз памяти МС Р. Шайхлисламова» по горнолыжному спорту.

Очередным видом программы стала юношеская гонка в комбинации с элементами супергиганта и слалома. Ее участниками стали около 130 горнолыжников 2005-2006 годов рождения. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта туризма и молодежной политики Сахалинской области.

Лучшее время показал москвич Илья Колунов (49,37 секунды). Он выиграл 0,62 секунды у Даниила Ляшенко из Петропавловска-Камчатского, занявшего второе место. Третьим с отставанием в 1,24 секунды от лидера стал сахалинец Алексей Шершнев.

Добавим, что 21 декабря состоится аналогичная гонка среди девушек.

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