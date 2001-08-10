Южносахалинец занял третье место на всероссийских соревнованиях по горнолыжному спорту
В Белорецке продолжаются всероссийские детско-юношеские соревнования «Приз памяти МС Р. Шайхлисламова» по горнолыжному спорту.
Очередным видом программы стала юношеская гонка в комбинации с элементами супергиганта и слалома. Ее участниками стали около 130 горнолыжников 2005-2006 годов рождения. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта туризма и молодежной политики Сахалинской области.
Лучшее время показал москвич Илья Колунов (49,37 секунды). Он выиграл 0,62 секунды у Даниила Ляшенко из Петропавловска-Камчатского, занявшего второе место. Третьим с отставанием в 1,24 секунды от лидера стал сахалинец Алексей Шершнев.
Добавим, что 21 декабря состоится аналогичная гонка среди девушек.
Комментарии - 0
Другие
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
13:35 18 Декабря В Сахалинской области заработная плата работникам бюджетной сферы вырастет на 20%
13:30 19 Декабря Первая очередь рыбоводного завода введена в эксплуатацию на Северных Курилах
12:50 17 Декабря Больше о Сахалинской области узнали жители центральной части России
11:15 18 Декабря Валерий Лимаренко: чиновники не должны замалчивать проблемы
18:01 22 Ноября В сахалинском селе Онор сдали арендный дом
12:00 23 Ноября На страже отопительного сезона на Сахалине стоят 115 бригад
14:55 23 Ноября Сотрудники Госавтоинспекции Южно-Сахалинска посетили областной перинатальный центр
- 14:05 22 Ноября Музыкальный фонтан планируют установить в Южно-Сахалинске
Выбор редакции
- 18:03 Вчера Сахалинский боксер стал победителем всероссийских соревнований
- 17:30 Вчера Внедрение новой системы обращения с отходами поможет улучшить экологическую обстановку на Сахалине и Курилах
- 17:28 Вчера Южная Корея поможет продвижению бокса на Сахалине
- 15:21 Вчера Южно-сахалинские интеллектуалы показали высокие результаты на фестивале «Снегопад-2018»
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
- 18:37 27 Ноября Эксперты: в ближайшие 5 лет Курилам прогнозируют туристический рост
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?