Южносахалинец занял третье место на всероссийских соревнованиях по горнолыжному спорту

В Белорецке продолжаются всероссийские детско-юношеские соревнования «Приз памяти МС Р. Шайхлисламова» по горнолыжному спорту.

Очередным видом программы стала юношеская гонка в комбинации с элементами супергиганта и слалома. Ее участниками стали около 130 горнолыжников 2005-2006 годов рождения. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта туризма и молодежной политики Сахалинской области.

Лучшее время показал москвич Илья Колунов (49,37 секунды). Он выиграл 0,62 секунды у Даниила Ляшенко из Петропавловска-Камчатского, занявшего второе место. Третьим с отставанием в 1,24 секунды от лидера стал сахалинец Алексей Шершнев.

Добавим, что 21 декабря состоится аналогичная гонка среди девушек.