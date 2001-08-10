Соревнования по кикбоксингу состоялись в Охе

Открытый турнир Сахалинской области по кикбоксингу «Герои Сахалина», памяти ветеранов ВОВ Вилкова Н.А. Ильичева П.И. состоялся в Охе. Он собрал 70 спортсменов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.

На ринг вышли кикбоксеры из Охи, а также представители Томари, Смирных, Александровска-Сахалинского и областного центра. Они состязались в весе от 25 до 75 килограммов. На турнире провели мужские и женские бои.

- Судейский корпус выполнил работу на отлично. Протестов и травм не было. Юнармейская дисциплина сделала своё дело. Не было нарушений дисциплины и турнир прошёл в установленном регламентом порядке. На пять с плюсом. Теперь он станет ежегодным, - отметили в федерации кикбоксинга Сахалинской области.

По итогам боев лучшими оказались охинцы Кирилл Кравченко, Данил Астанин, Дмитрий Бей, Денис Литвинов, Илья Баскаков, Матвей Бородин, Дмитрий Солодовников, представители областного центра Кирилл Батурин, Герман Николайчук, Игорь Литвинов, Тимофей Микшенко, а также жители Смирных Тимур Колесов, АцамазАхполов и Виталий Леденев.

Среди девушек сильнейшими стали охинки Свириденко Евгения и Вита Вон.