Сильнейших лыжников определили на Сахалине
Первые региональные состязания этого года состоялись в областном центре. Лучших лыжников выявили на «Гонке сильнейших». Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молоеджной политики Сахалинской области.
В соревнованиях приняли участие спортсмены из Охинского, Ногликского, Александровск-Сахалинского, Долинского, Макаровского, Поронайского, Анивского, Корсаковского районов и Южно-Сахалинска.
- В прошлом году было рекордное количество участников - 137 лыжников, в этом немного меньше - 122. Я думаю, что если бы было побольше снега, то было бы больше участников. В этом году погода нас не балует, - отметила старший инструктор- методист детской спортивной школы зимних видов спорта Людмила Лосинская. – Кроме этого, самые наши главные взрослые спортсмены сейчас находятся на сборах. 30 декабря у них будет гонка в Подмосковье.
Спортсмены состязались два дня. Участники соревновались в свободном стиле на дистанции 3, 5 и 10 километров. Главный критерий оценки – время прохождения дистанции.
- У каждого возраста своя дистанция. Например, юноши, девушки 2003 и 2004 года рождения бегут у нас три или пять километров, а 2000 год и старше проходят трассу в пять или десять километров. Традиционно, девушки бегут меньше, а парни больше, - рассказал главный судья соревнований Дамир Ишкинин.
На старт вышли участники в возрасте от 12 до 70 лет. Один из самых опытных лыжников - житель села Восток Поронайского района Владимир Чернов. Мужчина начал заниматься спортом в 1973 года. Позже сахалинец ушел работать на производство, однако вернулся к любимому делу спустя 20 лет. Как ветеран он бегает уже 6-ой год. Пенсионер много раз становился призёром и чемпионом среди своей возрастной группы. Четыре года подряд он выигрывает лыжный марафон, посвященный памяти Игоря Фархутдинова.
- Спорт придает и бодрость, и здоровье. На победу особо не рассчитываю. С молодыми бежать сложно, но для себя пробегу. Я соревнуюсь ради победы над собой, - делится пенсионер.
А победительница прошлого года Эльвира Канаева не переживает перед стартом. Эти состязания для девушки скорее тренировочные. Спортсменка удачно выступила на всероссийских соревнованиях в Сыктывкаре и сегодня готовится к Юношеской олимпиаде и Первым зимним международным спортивным играм «Дети Азии».
- Мне нужно сейчас больше стартов, чтобы разогнаться и набрать форму. Есть волнение, что девчонки подготовленные и стали сильнее, но все равно настрой только на победу. С самого утра себя настраиваю, включаю классную музыку. А вообще главное – хорошее настроение, - делится спортсменка.
По итогам двух дней лучшими в сводобном стиле стали Анна Кожинова, (на дистанции 3 км), Эльвира Канаева, Максим Косарев, Кристина Зыкова, Никита Пономарёв (на дистанции 5 км), Иван Кустов и Степан Хомик (на дистанции 10 км).
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