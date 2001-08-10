Сахалинские боксёры одержали победу в матчевых встречах над командой Южной Кореи

Международная матчевая юношеская встреча по боксу между командами Сахалина и Южной Кореи состоялась в минувшие выходные в Корсакове. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.

Соревнования проходили в рамках визита в островной регион делегации Страны утренней свежести и подписания меморандума о сотрудничестве между сахалинской федерацией бокса и агентством по продвижению данного вида спорта в Корее.

На ринг вышли сильнейшие спортсмены 2005-2007 годов рождения. Зарубежные гости представили победителей и призёров республиканских соревнований, а честь Сахалинской области отстаивали лучшие боксёры турнира «Сахалинские надежды».

- Это первые пробные матчевые встречи с гостями из Южной Кореи. Перед этим, месяц назад, мы проводили подобные соревнования с представителями Японии. Также, как и с корейской стороной, мы заключили с представителями Страны восходящего солнца соглашение о сотрудничестве. Теперь наши воспитанники могут посещать эти страны и принимать их у себя для обмена спортивным опытом, - отметил председатель сахалинской федерации бокса, двукратный олимпийский чемпион и депутат областной Думы Олег Саитов. - Уверен, что сегодня боксёры покажут яркие и захватывающие бои. Но самое главное, чтобы ребята подружились и в дальнейшем вместе тренировались и обменивались опытом.

Первыми медали турнира оспорили спортсмены весовой категории до 30 кг Сергей Васильев из Шахтёрска и Ким ЧунА. Несмотря на преимущество соперника в росте, Сергей показывал отличную технику и несокрушимую волю к победе, но и представитель Кореи уступать не собирался. По итогу напряжённой борьбы первая схватка завершилась ничьёй.

- Следовал указаниям своего тренера, старался идти вперед. Считаю, что выступить можно было и лучше, тогда бы победа была у меня в кармане. Но в целом я доволен, так как получил незаменимый опыт в бою с иностранным боксёром. Раньше не приходилось сталкиваться с чем-то подобным. Здесь всё совсем по-другому. У корейцев другая техника и другие удары. Бой был интересным, - поделился Сергей Васильев, воспитанник тренера Сергея Алексеева.

Во второй встрече между боксёрами до 35 кг победа за Сахалином. Золото островному региону принёс Максим Мусин из Корсакова, одолев в сложном бою СонгСэЁнг. В третьем поединке в весе до 40 кг вновь победила дружба. Ничью скрепили рукопожатием Владислав Плотников из Томари и Ким Джонг Он.

- Боксом занимаюсь два года. Очень переживал перед выступлением, поэтому не смог раскрыть весь свой потенциал. В следующий раз постараюсь показать лучшие результаты, - рассказал после боя Ким Джонг Он. В международных соревнованиях участвую впервые. Видно, что российская школа бокса очень сильная, мой соперник хорошо боксировал, он достойный боец и заслуживает уважения. Обратил внимание, что в корейской школе бокса упор делается на физику, а у сахалинцев хорошо наработана техника.

Ещё одну золотую медаль в этой же весовой категории в копилку островитян отправил Артур Батмен из Шахтёрска, выиграв в честном бою у Шин ЕСонга. Ещё одну награду для региона завоевал южносахалинец Дмитрий Грушевский, одержав победу в весе до 50 кг над Ким ЫнДжэ. Финальная схватка между Павлом Петровым из Охи и Ли Ёнг Чаном ознаменовалась ничьёй.

По итогу командного зачёта главный кубок матчевых встреч достался сахалинцам.

Директор корейского агентства Ким Джу-Енг поблагодарил организаторов за возможность приехать на Сахалин и поучаствовать в соревнованиях. Он подчеркнул, что подобные мероприятия способствуют развитию юных спортсменов и помогаю в будущем стать чемпионами.

Генеральным спонсором соревнований выступила Восточная горнорудная компания.