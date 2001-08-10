Вопросы совершенствования гинекологической службы в Южно-Сахалинске изучает специальная рабочая группа . Вопросы совершенствования гинекологической службы в Южно-Сахалинске изучает специальная рабочая группа. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве здравоохранения Сахалинской области.

В состав группы вошли представители общественности, регионального министерства здравоохранения, Росздравнадзора, областной думы, руководители медучреждений. Главная цель – коллегиальное обсуждение всех ключевых вопросов по улучшению деятельности службы. Такую задачу обозначил временно исполняющий обязанности губернатора Валерий Лимаренко.

Городская гинекология уже на протяжении полувека находится в приспособленном помещении - здании бывшего общежития. Учреждение не имеет лифтов и полноценной диагностической базы. Здесь отсутствуют рентген-аппарат и компьютерный томограф, лабораторная служба функционирует отдельно от основных корпусов.

- Мы провели плановую проверку этого отделения городского родильного дома Южно-Сахалинска. Впечатляет достаточно хороший уровень персонала, но есть вопросы к организации работы медучреждения. В процессе проверки выявлено, что нет оборудования, которое должно использоваться при экстренной и неотложной помощи, имеются серьезные нарушения порядков оказания медицинской помощи. Внутренний контроль качества и соблюдения безопасности в этом учреждении, на мой взгляд, соблюдался не должным образом, – сообщил руководитель Росздравнадзора Александр Покоев.

В пользу реформирования службы также неоднократно высказывались и сами медицинские работники. В результате, этот процесс стартовал несколько месяцев назад. В частности, планируется развернуть гинекологическое отделение на 50 коек в городской больнице имени Анкудинова. Госпитализировать в это подразделение будут только пациенток, которые нуждаются в оперативном хирургическом вмешательстве. С этой целью в больнице ведётся капитальный ремонт помещений. В иных случаях женщин по-прежнему будут направлять в здание на проспекте Победы 55Б, в котором разместят дневной стационар.

- Благодаря диагностической и лечебной базе, которая есть в городской больнице появятся возможности для повышения уровня медицинской помощи женщинам и уменьшения рисков хирургического лечения. Для этого в многопрофильном учреждении есть полноценная реанимация, высокотехнологичная аппаратура, наличие узких специалистов - терапевтов, кардиологов, урологов и других врачей. Это проблема давняя, но никто не брался её решать, – отметил министр здравоохранения Алексей Пак. – При этом ещё раз напомню, что речь о сокращении медперсонала не идёт, все люди будут трудоустроены.

В следующем году на дооснащение горбольницы современным оборудованием будет выделено более 300 миллионов рублей. Средства, в том числе, направят на приобретение аппаратуры для нового гинекологического отделения. Есть планы и по развитию дневного стационара. После завершения строительства хирургического корпуса это структурное подразделение вольется в единую службу на базе городской больницы. А действующее здание гинекологии в дальнейшем планируется передать под жилье для медицинских работников.

На встрече с руководством островного минздрава участники рабочей группы выработали взаимоприемлемые решения для совершенствования работы гинекологической службы. Например, врача и представителя общественного совета при минздраве Светлану Маскалеву интересовали возможности размещения нового отделения в городской больнице.

- У нас нет дефицита коечного фонда, сейчас есть необходимый резерв. В частности, теперь два дня в неделю вызовы экстренных больных по травматологии забирает областная больница, это существенно снизило нагрузку на медучреждение. В приёмном покое мы тоже планируем развести потоки, чтобы пациентки гинекологии принимались отдельно. Также проведены расчеты нагрузок на операционные столы, – пояснил главный врач Южно-Сахалинской городской больницы имени Анкудинова Андрей Ширяев.

Депутат Сахалинской областной думы Виталий Гомилевский предложил проводить такие встречи рабочей группы регулярно, чтобы оперативно реагировать на все возникающие вопросы, своевременно вносить предложения по процессу реформирования службы. Открыть новое отделение в горбольнице планируют весной следующего года.