Елена Костенко завоевала вторую золотую медаль на этапе Кубка страны по сноуборду
В Красноярске завершился этап Кубка России по сноуборду в акробатических дисциплинах. Заключительным видом программы соревнований был хаф-пайп. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.
Победителем среди мужчин стал Алексей Маглов из Москвы. Второе место занял Максим Суйков из Санкт-Петербурга, третье – Даниил Даниловский (Санкт-Петербург). Лучший результат среди сахалинцев показал Юрий Чемодуров (пятое место).
У женщин наибольшую сумму баллов набрала мастер спорта международного класса из Южно-Сахалинска Елена Костенко. Это ее третья медаль по итогам этапа. Ранее Елена завоевала золотую награду в биг-эйре и серебряную в слоуп-стайле.
- Я наблюдал за соревнованиями и хочу отметить, что трасса по качеству и сложности соответствует международным стандартам. Из международных стартов здесь можно проводить этапы Кубка мира. Надеюсь, что в будущем нам удастся провести здесь и чемпионат России, - подвел итог этапа президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров.
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