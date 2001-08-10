Фигуристы Южно-Сахалинска подведут итоги года

Накануне 2019 года воспитанники отделения фигурного катания дворца спорта «Кристалл» примут участие в соревнованиях на призы Деда Мороза. Об этом ТИА «Острова» сообщили в «Кристалле».

На заключительном турнире уходящего года выступят более сотни спортсменов от 6 до 16 лет. В течение 27 и 28 декабря фигуристы будут проявлять свое мастерство в исполнении элементов по разрядам от «Новичка» до первого спортивного.

Предновогодние состязания станут очередной проверкой сил и опыта, полученного за время тренировок.

Соревноваться спортсмены начнут 27 декабря в 18:00. На следующий день соревнования продолжатся с 09:00 до 11:10 и с 15:00 до 20:00. Награждение участников будет проходить после каждого выступления по программам разрядов.