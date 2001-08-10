Хоккеисты «Кристалла» стали серебряными призерами турнира в Калининграде
Команда «Кристалл-2006» из одноименного дворца спорта в Южно-Сахалинске завершила выступление на международном турнире по хоккею с шайбой «Янтарная клюшка», который проходил в Калининграде с 21 по 23 декабря. Об этом ТИА «Острова» сообщили в «Кристалле».
Соперниками воспитанников Александра Скворцова из «Кристалла» стали пять команд из Санкт-Петербурга, Калининграда, Шебекино и двух городов Латвии – Вентспилса и Броцены.
В общей сложности сахалинские хоккеисты провели пять матчевых встреч. Результатом первой игры стало поражение «кристалловцев» командой «Айсберг» (1:3). Во многом на итоге матча сказалась акклиматизация сахалинских спортсменов. Однако результат следующей игры показал, что островные хоккеисты реабилитировались, и готовы побеждать. Матч против «Ледовой дружины» из Санкт-Петербурга завершился со счетом 9:1 в пользу наших игроков. С этого момента удача не отставала от «Кристалла» ни на шаг. Сахалинская команда ярко заявила о себе на турнире, завершая игры со счетом 6:1, 9:1, 13:1.
По итогам всех матчей хоккеисты сахалинского «Кристалла» заняли второе место на «Янтарной клюшке». Победителями стали игроки «Айсберга» из Шебекино. Бронза у «Ледовой дружины» из Санкт-Петербурга.
Хоккеисты «Кристалла» участвуют в «Янтарной клюшке» уже второй раз. В прошлом году наши спортсмены также стали серебряными призерами турнира.
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