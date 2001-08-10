Сахалинцы приняли участие финальном этапе танцевальной серии Grand Slam

Мастера спорта международного класса, сахалинцы, представляющие клуб “Дэнс-Класс” Евгений Мошенин и Дана Спицына приняли участие финальном этапе танцевальной серии Grand Slam и стали единственной парой со всего Дальнего Востока, которая смогла пробиться в число 12-ти лучших танцевальных пар мира.

Финальный этап танцевальной серии Grand Slam прошел в китайском городе Шанхай. Серия Grand Slam - это шесть крупнейших соревнований в году, который проводятся в танцевальных столицах мира - Хельсинки (Финляндия), Тайпей (Тайвань), Римини (Италия), Штутгарт (Германия), Москва (Россия). Участие в этих турнирах приносит большое количество очков для набора мирового рейтинга танцевальной пары, поэтому сильнейшие танцоры считают обязательным участие в этой серии. В течение всего года танцорам необходимо быть на пике формы. Если спортсмены пропустят хотя бы два соревнования, их исключают из финала. По итогам 5 этапов отбирается 12 лучших пар, которые и показывают свое мастерство в финальной части соревнований.

Красная дорожка, официальные лица Международной Федерации танцевального спорта, толпы фотографов, болельщиков и танцевальных фанатов сопровождали процедуру открытия соревнований.

Евгений Мошенин и Дана Спицына уже несколько лет подтверждают звание одной из лучших танцевальных пар мира в европейской программе танцев. Сахалинцы уже второй год подряд входят в ТОП-12.

- Ребята выступили настолько ярко и уверенно, что международное судейство (из 12 стран) впервые присудило им третье место, что является лучшим результатом нашей пары за всю их карьеру, - отметили в региональной федерации танцевального спорта.

В этом году Евгений и Дана уже становились вице-чемпионами России, а также заняли 4 место на Чемпионате мира по танцевальному спорту.