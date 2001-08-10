Сахалинец завоевал серебро на Кубке России по прыжкам на лыжах с трамплина

В Уфе состоялись третий и четвертый этапы Кубка России 2018-2019 года по прыжкам на лыжах с трамплина. На трамплине К-90 состязались «летающие лыжники» из Московской области, Нижнего Тагила, Нижнего Новгорода, Перми, Сочи, Уфы, Южно-Сахалинска и ряда других городов.

На третьем этапе победил Егор Усачев из Перми. Ему удались прыжки на 98,5 и 95,5 метра. На втором месте – мастер спорта из Южно-Сахалинска Александр Баженов с прыжками на 97,5 и 91 м.

В ТОП-10 «приземлились» еще три островных спортсмена. Денис Веселов – на четвертом месте (92 м + 88 м), Аркадий Налобин – на пятом (88 м + 90 м), Максим Колобов – на седьмом (84 м + 88 м).

На четвертом этапе вновь первенствовал Егор Усачев (Пермь). Он улетел на 94,5 м и 99 м. Александр Баженов – вновь второй (92 м + 97 м).

А в ТОП-10 на этот раз было не четыре островных «летающих лыжника», а пять. Помимо Баженова это – Аркадий Налобин (4-е место; 91 м + 88 м), Денис Веселов (7-е место; 84 м + 90 м), Максим Колобов (9-е место; 83,5 м + 87 м) и Никита Лобода (10-е место; 82 м + 85,5 м).