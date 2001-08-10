Сахалинка заняла второе место на этапе Кубка России по горным лыжам в Кусе
Российские горнолыжники завершили 2018 год этапом Кубка России в городе Куса Челябинской области. Заключительным стартом стал женский специальный слалом. Его участницами были 46 спортсменок.
Первое место заняла Дарья Шустрова из Санкт-Петербурга. На втором месте – 16-летняя сахалинская горнолыжница Анна Шухова, проигравшая победительнице 0,82 секунды. Бронзовый призер – Елена Яковишина с Камчатки.
На промежуточном финише Кубка России 2018-2019 года лидирует Алена Харцызова из Санкт-Петербурга. У нее – 640 баллов. Она опережает ближайшую конкурентку (Елизавету Тимченко с Камчатки) на 221 балл. На третьем месте – Анна Шухова (Южно-Сахалинск), набравшая 419 баллов. В декабре Анна на этапах Кубка страны три раза заняла второе место и один раз третье.
В общей сложности зачетные очки сумели набрать 55 спортсменок. Среди них – три островитянки. Помимо Шуховой это Виктория Фуглева (29-е место, 63 балла) и Эллина Дьяченко (45-е место, 16 баллов), сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта, туризма им молодежной политики Сахалинской области.
Комментарии - 0
Другие
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
13:47 21 Декабря В Сахалинской области растет производство сельхозпродукции, добыча нефти, газа и угля
14:21 21 Декабря Александр Козлов обсудил с Валерием Лимаренко реализацию национальной программы развития Дальнего Востока
18:03 21 Декабря Сахалинский боксер стал победителем всероссийских соревнований
17:28 21 Декабря Южная Корея поможет продвижению бокса на Сахалине
16:47 30 Ноября Тарифы на ски-пассы «Горного воздуха» останутся прежними
18:35 29 Ноября Через две недели на Сахалине и Курилах пройдёт массовая диспансеризация
16:28 28 Ноября Больше 70 процентов юных сахалинцев и курильчан регулярно занимаются в кружках и секциях
13:21 14 Декабря В Сахалинскую область прибыли грузовики на газомоторном топливе для аграрных предприятий
Выбор редакции
- 13:58 Сегодня На Сахалине откроют лагерь для волонтеров перед играми «Дети Азии»
- 13:54 Сегодня Более 140 работ приняли участие в акции «Поддержи спортсменов I зимних Международных спортивных игр «Дети Азии»
- 12:50 Сегодня В Южно-Сахалинске состоялось заключительное в 2018 году заседание общественного совета
- 10:50 Сегодня Сахалинский судебный пристав признана лучшей деловой женщиной года
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?