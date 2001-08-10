Сахалинка заняла второе место на этапе Кубка России по горным лыжам в Кусе

Российские горнолыжники завершили 2018 год этапом Кубка России в городе Куса Челябинской области. Заключительным стартом стал женский специальный слалом. Его участницами были 46 спортсменок.

Первое место заняла Дарья Шустрова из Санкт-Петербурга. На втором месте – 16-летняя сахалинская горнолыжница Анна Шухова, проигравшая победительнице 0,82 секунды. Бронзовый призер – Елена Яковишина с Камчатки.

На промежуточном финише Кубка России 2018-2019 года лидирует Алена Харцызова из Санкт-Петербурга. У нее – 640 баллов. Она опережает ближайшую конкурентку (Елизавету Тимченко с Камчатки) на 221 балл. На третьем месте – Анна Шухова (Южно-Сахалинск), набравшая 419 баллов. В декабре Анна на этапах Кубка страны три раза заняла второе место и один раз третье.

В общей сложности зачетные очки сумели набрать 55 спортсменок. Среди них – три островитянки. Помимо Шуховой это Виктория Фуглева (29-е место, 63 балла) и Эллина Дьяченко (45-е место, 16 баллов), сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта, туризма им молодежной политики Сахалинской области.