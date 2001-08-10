Южносахалинцев приглашают посетить спортивные мероприятия в новогодние праздники
В рамках декады спорта в областном центре с 30 декабря по 8 января муниципальными учреждениями спортивной направленности запланированы мероприятия, приуроченные празднованию Нового года и Рождественским каникулам. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации города.
30 декабря в 10:30 на хоккейном корте «Черемушки» (Спортивный проезд, д15а) состоится матчевая встреча по хоккею с шайбой «Отцы и дети», действующими лицами которой станут ребята из дворовых команд, воспитанники инструкторов по спорту МБУ «Спортивный город» и их родители. Там же, 7 января в 12:00 пройдут Рождественский турнир по хоккею с шайбой среди дворовых команд и «Веселые старты».
4 января в 12:00 на площади Ленина для гостей и жителей Южно-Сахалинска пройдут традиционные мастер-классы и товарищеский матч от юных хоккеистов дворовой команды «Чирки». Завершится спортивная программа «веселыми стартами», в которых примут участие все желающие.
5 января в 12:00 на корте по ул. Железнодорожная, д.91а пройдет Новогодний турнир по хоккею с шайбой среди дворовых команд. За призы турнира поборются коллективы «Южный-41», «Метеор» и «Пираньи».
8 января гостей и жителей областного центра приглашают посетить каток, расположенный на стадионе «Медик» (пр.Мира, д.428). В 12:00 там пройдет турнир по хоккею с мячом среди дворовых команд в честь празднования Нового года и Рождества.
Юные спортсмены, занимающиеся в физкультурно-оздоровительных комплексах «Атлант», «Юниор» и «Чемпион» сразятся за призы турниров «Рождественские каникулы». 4 января в 11:00 в «Юниоре» (ул.Деповская, д.1) встретятся самые юные футболисты, а 5 января в 11:00 в «Атланте» (Луговое, (ул.Дружбы, д.73) сильнейших выявят среди женских команд. В это же время на площадке «Чемпиона» (Новоалександровск, пер. Железнодорожный, д. 12/1) пройдет турнир по баскетболу.
Воспитанники ДЮСШ игровых видов спорта с 3 по 5 января примут участие в рождественском турнире по баскетболу, а с 6 по 7 января - в новогоднем турнире по футболу «Приз зимних каникул». Начало соревнований в 10:00.
С 1 по 2 января городской бассейн закроется на «зимние каникулы» и уже начиная с 3 января откроет свои двери для населения. Сеансы для посещения будут организованы с 15:00 до 20:00. В свой привычный рабочий график бассейн вступит с 9 января.
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