Представители японских спортсменов побывали на спортивных объектах, где пройдут игры «Дети Азии»

Делегация Японии посетила Южно-Сахалинск. В ее составе три специалиста управления спорта правительства префектуры Хоккайдо. Гости острова прибыли на остров, чтобы узнать об условиях, которые создадут для спортсменов на Первых зимних международных играх «Дети Азии».

Японские специалисты посетили все спортивные объекты, которые задействуют во время проведения международных игр «Дети Азии». Также побывали на объектах проживания и питания участников.

Представители Страны восходящего солнца покажут себя не во всех видах спорта. Японцы заявились в биатлоне, горнолыжном спорте, прыжках на лыжах с трамплина, сноуборде, а также хоккее и шорт-треке.

- Мы очень рады принять участие в таком масштабном международном мероприятии, посвященном зимним видам спорта, и уверены во всех своих командах, но считаем, что самые сильные сборные от нас по прыжкам с трамплина и сноуборду. Приготовления идут полным ходом, и, конечно, очень важным был приезд сюда, в столицу Зимних Игр, ведь всю полученную информацию мы обязательно используем для качественной подготовки, - отметили гости острова.

Это второй подобный визит делегаций из других регионов. На Сахалине уже побывали спортивные менеджеры из Республики Саха (Якутия).

- Наши японские коллеги большое внимание уделяют подготовке своих спортсменов. У нас очень предметный разговор состоялся по всем вопросам. Например, отдельно мы обсудили доставку спортсменов. Специально для их команды задействуют самолет большей вместимости, - рассказала начальник международного отдела дирекции игр «Дети Азии» Сардаана Жендринская. – В японской делегации также будут официальные лица. Например, вице-президент национального олимпийского комитета Японии, посол первых зимних международных спортивных игр «Дети Азии» Хори Монабу, также планируется визит губернатора префектуры Харуми Такахаси.

Первые зимние Международные спортивные игры "Дети Азии" состоятся с 8 по 17 февраля 2019 года в Южно-Сахалинске. Соревнования пройдут по 8 видам спорта: биатлон, горнолыжный спорт, лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина, фигурное катание, сноуборд, хоккей и шорт-трек. На сегодняшний день о своем участии заявили 20 стран, организаторы ожидают, что это количество увеличится до 23.