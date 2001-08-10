На детский лыжный забег и «Рождественскую лыжню» приглашают сахалинцев
Министерство спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области совместно с администрацией Анивы проводят сразу несколько спортивных мероприятий.
4 января на лыжне в селе Троицком состоится детский лыжный забег, для участия в котором приглашаются самые юные любители лыжного спорта. Для ребят от 6 до 17 лет будет подготовлена дистанция в 1км, а для юношей и девушек постарше - 2 км. Общий старт в 11.00 часов.
7 января там же состоится традиционная "Рождественская лыжня" - 20-километровую гонку для спортсменов и любителей. Трасса представляет собой один большой круг, объединяющий все лыжные трассы Троицкого.
- Организация "Рождественской лыжни" в первую очередь нацелена на то, чтобы любители лыж различного уровня подготовки получили приятные эмоции от прогулки. Участники стартуют свободным стилем с общего старта в 11:00 часов и бегут один круг - никто никому не будет мешать, - отметили в министерстве спорта.
Для тех, кто по каким-то причинам не готов отправиться в 20-километровое путешествие, организаторы приготовили дистанции 3-к и 10-км дистанции. Юноши и девушки 2005 года рождения и младше выйдут на 3 км, а ребята постарше (14-17 лет) на лыжню в 10 км.
На трассе будет организовано питание, а каждый участник, завершивший дистанцию, получит диплом финишера. Победители будут награждены по возрастным группам.
Начало мероприятия в 11.00 часов.
Заявку на участие можно подавать уже сейчас на адрес электронной почты: troitsk_sportscool@mail.ru .
Обязательным условием для двух гонок является наличие допуска от врача.
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