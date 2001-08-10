Сахалинские сноубордисты завоевали в декабре восемь медалей
Зимний сезоне только начался, а сахалинские сноубордисты уже успели обосноваться на пьедестале почета. В их активе восемь медалей престижных соревнований.
- В середине месяца в Уфе прошли II Российско-китайские молодежные зимние игры. Одним из видов программы был сноуборд, в котором разыграли семь комплектов наград. В итоге из 21-й медали российские сноубордисты завоевали 17.
В составе сборной команды России выступала воспитанница СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду г. Южно-Сахалинска Софья Надыршина. Она три раза поднималась на верхнюю ступень пьедестала почета.
Сначала Софья вместе с Арсением Томиным завоевала золото в командном параллельном слаломе. Затем наша спортсменка первенствовала в личном параллельном слаломе и параллельном слаломе-гиганте.
- Иначе чем блестящим, нельзя назвать выступление мастера спорта международного класса из Южно-Сахалинска Елена Костенко на I этапе Кубка России по сноуборду в акробатических дисциплинах. Эти соревнования прошли в Красноярске, а райдеры показали свои программы в биг-эйре, слоуп-стайле и хаф-пайпе.
В каждой из этих дисциплин Елена Костенко завоевала награду. В биг-эйре – золотую, затем в слоуп-стайле – серебряную, и, наконец, в хай-пайпе – снова золотую. То ли еще будет!
- На этих же состязаниях в Красноярске Вячеслав Эгле стал третьим призером в биг-эйре. Несмотря на сложные погодные условия (сильный снегопад и боковой порывистый ветер), спортсменам удалось показать свое мастерство и порадовать болельщиков зрелищными трюками.
У мужчин в соревнованиях приняли участие 35 спортсменов из самых разных регионов России. Пройдя этап квалификации, в финал вышли 10 райдеров. В упорной борьбе золото выиграл Александр Смелов Александр из Свердловской области. Второе место занял Алексей Маглов из Москвы, а бронза досталась Вячеславу Эгле.
- Еще одну награду в Красноярске удалось завоевать Вадиму Бобрышеву. В слоуп-стайле на медали претендовали 36 сноубордистов. Десять из них сумели пробиться в финальный раунд.
По мнению судей, лучшая программа была у Антона Мамаева из Свердловской области. Серебро в активе Ильи Баскакова из Челябинской области, а Вадим Бобрышев замкнул тройку призеров.
P.S. Таким образом, в декабре сахалинские сноубордисты завоевали пять золотых, серебряную и две бронзовые медали на состязаниях всероссийского и международного уровня.
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