Юные сахалинцы померились силами в новогодних турнирах по дзюдо
Спортивная школа самбо и дзюдо завершает этот год чередой праздничных турниров для юных спортсменов.
В УТЦ «Восток» прошли областные соревнования по дзюдо для детей 2005-2006 и 2007-2008 годов рождения, а после, в здании спортшколы, - Новогодний турнир для самых маленьких дзюдоистов и дзюдоисток (2009-2010 г.р.). Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской обалсти.
- По возможности нужно стараться охватывать спортивными мероприятиями максимальное количество детей разных возрастов. В следующем году будем работать над этой задачей, - поделился планами заместитель директора школы по учебной работе Виктор Кириков.
В новогоднем турнире померились силами почти 80 дзюдоистов, в их числе – воспитанники спортшколы, Дворца детского юношеского творчества Южно-Сахалинска и СОШ №16. Среди девочек победу одержали Софья Лысикова и Вероника Макеева, а среди мальчиков – Ярослав Нурулин, Денис Касфатов, Леонид Корчагин, Нуриэль Бердикулов, Лев Никулин, Марат Голоев, Роман Гарибов, Андрей Овчинников, Артем Мудрак и Руслан Мамедов.
- Мы будем увеличивать число турниров и расширять географию - проводить соревнования не только в областном центре, но и в Александровск-Сахалинском, Корсакове, Долинске и других районах, - отметил президент федерации дзюдо и самбо Сахалинской области Александр Кардаш. - Этот год показал, что в организационном плане мы очень сильно продвинулись вперёд и, прежде всего, за счет наличия у нас единственного на Дальнем Востоке судьи по дзюдо международной категории – Богданова О.С. Сегодня пройдёт матчевая встреча по дзюдо в Холмске. Но уже сейчас можно сказать, что этот год мы завершаем с удовлетворением от выполненной работы и осознанием того, над чем работать в будущем.
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