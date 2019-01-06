В Южно-Курильск прибыл огонь I зимних Международных спортивных игр «Дети Азии»

Эстафета Огня I первых зимних Международных спортивных игр «Дети Азии» начинает свое шествие с трех островов Курильской гряды. Сегодня Огонь прибыл в Южно-Курильск. 7 января на Кунашире состоится эстафета. В ней примут участие 20 факелоносцев - 12 в Южно-Курильске и 8 на Шикотане и селах Малокурильское и Крабозаводское. Это люди, которые добились высоких результатов в спорте, ветераны, общественные деятели, волонтеры. Об этом ТИА «Острова» сообщили в дирекции игр.

8 января Огонь отправится на Шикотан, 9 января на Итуруп, 12 января хранители доберутся до Парамушира на Северных Курилах. Таким образом Огонь побывает на всех островах Курильской гряды.

- Эстафета Огня I зимних Международных спортивных игр «Дети Азии» побывает во всех муниципальных образованиях Сахалинской области и Курильских островах. Это знаковое событие как для островного региона, так и для спортивной общественности российского и международного уровней. Нам важно, чтоб огонь стал объединяющей силой для жителей. Мы понимаем, что свои коррективы могут внести погодные условия, но хранители огня – Роман Трубецкой, Карина Глебова и Ильяс Нургалиев не привыкли отступать. Поэтому они готовы к трудностям, - отметил генеральный директор дирекции I зимних Международных спортивных игр «Дети Азии» Владимир Максимов.

18 января Эстафета Огня Игр отправится в Охинский городской округ, откуда начнет свое движение по 18 муниципальным образованиям. Всего в эстафете примут участие более 370 факелоносцев. Им предстоит преодолеть 4112 км.

Напомним, Огонь игр был зажжен на Родине соревнований в Якутии, на территории национального природного парка «Ленские столбы». Затем хранители пронесли Огонь по главным улицам Якутска. В новогоднюю ночь лампада с горящим пламенем была доставлена на Сахалин и передана главе островного региона Валерию Лимаренко.

I зимние международные спортивные игры «Дети Азии» - единственный спортивный проект в России, который проводится под патронатом Международного Олимпийского Комитета. Игры в нашем городе позиционируются, как подготовительный этап к зимним Юношеским Олимпийским играм 2020 года, которые состоятся в Лозанне.